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高市府也爆性騷 公務員遭長官襲胸

聯合報／ 記者徐白櫻任義宇林保光／高雄報導
高市消防局爆發性騷案，女公務員的老公（中）揭發此事，他也難過妻子事後受到同事議論及加害人譏笑，沒有受到應有的保護。記者徐白櫻／攝影
高市消防局爆發性騷案，女公務員的老公（中）揭發此事，他也難過妻子事後受到同事議論及加害人譏笑，沒有受到應有的保護。記者徐白櫻／攝影

民進黨性騷連環爆，高雄市府昨也爆發性騷案，消防局政風室一名女公務員透過丈夫出面控訴，2個月前在辦公室遭直屬長官襲胸，還用下體碰觸，經申訴後一個多月消防局才開調查會，期間飽受同事議論煎熬，每天返家只能以淚洗臉。議員痛批，高市府去年成立的性平會形同虛設，加害人打算7月提早退休，被害人權益誰來保護?

市議員陳麗娜昨陪同受害者家屬出面控訴，今年3月31日中午12點多，消防局政風室女公務員與主管在辦公室午休，女公務員在座位休息，主管竟突然關門又關燈，隨即上前從後方撫摸女公務員胸部，甚至當女公務員受驚嚇起身時，主管竟用下體碰觸她。

女公務員丈夫透露，原本想要對主管提告，但因顧及妻子日後仍要上班，決定循內部申訴處理，但4月11日正式提書面申訴，竟是5月8日才召開調查會，事情拖了一個月沒處理，詢問相關單位也一問三不知，「整個過程真的感到求助無門」，原本同意讓妻子調離原單位，卻連個桌子都無法騰出來獨立工作，5月底才向警局報案，本月調離原單位。

「妻子下班常莫名其妙哭」，女職員丈夫說，妻子每天要面對同事議論，加害長官也在同一辦公室甚至出言譏笑，壓力之大可想而知，一般勞工可受保障，公務員反倒沒人保護，真的無法容忍市府不作為，才決定站出來揭發此事。

陳麗娜說，市府應在受理申訴7日內調查，2個月內完成，受害人4月11日申請，消防局5月8日才開調查會，甚至找來與加害者熟識的人加入調查會，讓受害人不安，且加害者申請在7月提早退休，公義何在？

議員李眉蓁說，被害人事發2個月還在同職場工作，市府處理消極，還要忍受同事言語霸凌，簡直是二次傷害。議員鍾易仲痛批，市府去年9月成立「性別平等辦公室」，市府內部發生職權性騷擾，卻得不到應有的保護與處理，市長陳其邁不要只會喊性平零容忍，要有具體作為。

高市府表示，人事處4月11日接獲性騷申訴後7日內啟動調查，消防局也第一時間展開調查，並未拖延未處理，近日可完成調查，雖被申訴人已申請退休，不影響調查，若涉不法也會嚴懲。

市府副秘書長、性平辦公室執行長陳盈秀表示，市府性平辦公室已啟動調查，以釐清此案處理過程有無疏失，也會要求各局處落實性平案件處理，實現職場性平。

民進黨 性騷擾 高雄市

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