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民進黨性騷案狂燒 蔡總統道歉：我感到很不捨和痛心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

民進黨性騷連環爆。蔡英文總統今晚表示，這兩天，接連有受害者揭露，曾經在民進黨遭受的性騷擾事件，得知他們的受害經歷，感到很不捨和痛心。

蔡總統指出，身為前任黨主席，責無旁貸。要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意。

蔡總統說，相信說出受害經歷的過程一定很煎熬，謝謝勇敢說出來的朋友，讓民進黨有機會反省錯誤，要呼籲大家不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害。

蔡總統表示，性騷擾事件會引起社會這麼大的反應，因為這和許多朋友的生活經驗息息相關，可能在日常生活中，也都聽過或者遭遇過類似的經歷。

蔡總統指出，每個人面對這些類似事情時，做出的選擇、處理可能不盡相同，但是每個人的感受，都必須嚴肅看待及尊重，保障所有人的安全和權益，更是首要之務。

蔡總統說，民進黨中央黨部已經承諾，將全力調查相關案件，全面檢討改進，並且公布改革方案，為民進黨建立性平友善的職場環境、更暢通的申訴管道。要謝謝所有關心這個議題、共同發聲的朋友，一起繼續為台灣的性別平等來努力。

在蔡總統之前，今天道歉的民進黨高層另有黨主席賴清德、秘書長許立明、性平部主任李晏榕與副秘書長楊懿珊。

民進黨 性騷擾 蔡英文

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