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影／民進黨再爆性騷吃案？ 何欣純籲黨：全面檢討

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純。圖／何欣純提供
立委何欣純。圖／何欣純提供

民進黨今再爆性騷擾吃案。對此，民進黨女立委何欣純今PO影片表示，她非常痛心，也要求中央黨部全面檢討黨內性平申訴機制、面檢視工作職場環境安全，對於性平事件只有一個態度「零容忍」。

何欣純PO影片表示，對於民進黨中央黨部再爆第二件性平事件，她個人內心覺得很心痛，真的很痛心，但謝謝正在深受身心煎熬的朋友願意站出來勇敢發聲，謝謝你們的勇敢。

她指出，要進一步要求中央黨部全面檢討黨內性平申訴機制，也要全面檢視工作職場環境安全，希望鼓勵曾經遭類似性平事件者，請勇敢站出來發聲，相信社會大眾會作後盾，我們一起來面對，我們對於性平事件只有一個態度「零容忍」。

◎遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案

民進黨 性騷擾

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