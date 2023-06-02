又有女性前黨工控訴蔡沐霖！唱歌不顧她人意願「十指緊扣」

民進黨繼昨天爆發性騷吃案疑雲後，今天又有女性前黨工控訴，自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖也是幫兇。稍早又有一位前女性前黨工臉書控訴，陳、蔡的行徑不只一樁。

女性前黨工表示，某天餐會蔡沐霖頻頻發表對女性從政者不尊重的言論，以及和眾人謾罵其他政治工作者私德，現場她也看到蔡不顧她人意願頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，這些也都拍下來了，之後也聽聞另一名女性同仁說唱KTV明明是蔡離她很近，蔡卻放話是女性同仁在貼他。

女性前黨工指出，當天會後大家一起去唱KTV，唱歌途中自己門牙被陳右豪撞斷，當時僅有陳與另一名同仁將她帶至急診室，蔡這段期間關心次數也寥寥無幾，連提出醫療費用的賠償，陳也是一催再催拖欠了一年才付清，其實錢也無法抹平傷害，要的也只是應有的負責態度而已。