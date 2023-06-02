QA整理包／職場性騷擾如何界定與蒐證？ 雇主不處理恐遭處罰鍰

民進黨前婦女部黨工日前在臉書指控，自己去（2022）年執行工作任務時遭到廠商性騷擾，但是女性上司卻未妥善處理。究竟職場性騷擾該如何界定與蒐證？不幸發生時又該怎麼處理？雇主不處理又會被罰嗎？《聯合新聞網》整理相關資訊，帶您一起了解。

根據《性別工作平等法》第12條，本法所稱性騷擾，謂下列二款情形之一：

1. 受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。

2. 雇主對受僱者或求職者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，作為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲等之交換條件。

性騷擾指所有不受歡迎、帶有性意味或性別歧視的言行舉止，即使只是輕微的動作或是令人不悅的玩笑，只要是不歡迎且違反意願的都是性騷擾。 職場性騷擾與一般性騷擾的本質並沒有太大差異，只是差在當事人之間具有職場或勞資關係的關鍵因素。

婦女新知基金會表示，性騷擾事件由於發生的地點多具有隱蔽性，加上事件的發生時間短暫、當事人對性騷擾事件往往各說各話，以下提供五種蒐證方式：

1. 黃色笑話：錄音，或是請在場聽見的同事和朋友當證人。

2. 黃色書刊：扣下刊物，或拍下當時情境作為證據。

3. 不當的觸摸：當場將「鹹豬手」抓住！立即對質、請其他人評理，並當場唸出在場者的名字並重述剛才發生了什麼事，這些在場的目擊者日後都可能成為證人。

4. 身體受傷：立即到公立醫院驗傷並取得驗傷單。

5. 以工作職位的升遷、考績、存續或是薪資之調整作為對價之性要求：紀錄自己過去的薪資所得、職務內容，以及工作表現，並且明白要求主管說明自己被解僱、減薪或調職之原因，最好是有錄音或email等書面證據。

若要錄音蒐證，最好是錄下對方與自己之對話內容，而非單單錄下對方的談話，以免日後被控犯下「妨害秘密」罪。

根據《性騷擾防治法》規定，只要讓他人感到不舒服，即使只是輕微的動作或是令人不悅的玩笑，都是屬於性騷擾，最高可處二年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照護之人，利用權勢或機會為性騷擾者，得加重科處罰鍰至二分之一。

此外，根據《性別工作平等法》規定，雇主應防治性騷擾行為之發生，其僱用受僱者30人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示。假設不幸發生性騷擾事件，雇主知情後必須立刻採取有效之糾正及補救措施，避免受害員工受到二次傷害。如果雇主未處理職場性騷擾事件，最高可處新台幣50萬元罰鍰，並公布雇主姓名或名稱。

雇主不能忽視職場性騷擾事件，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

性騷擾對受害者的影響非常大，阮綜合醫院身心內科主任胡學錦指出，「我們都該學習自我覺察、正視自己的感受，不舒服要適時明確表達自己的感受」。胡學錦建議遇到性騷擾事件後，除了可以向第三方申訴管道求助，受害者家人或朋友也可以提供陪伴、傾聽、同理，切勿檢討或指責受害人，以免二次傷害。

胡學錦坦言假設受害者沒有及時求助，長期的身心壓力可能會導致焦慮、恐懼、失眠、心神不寧、容易受驚嚇、不敢上班上學、哭泣、甚至憂鬱的狀況，如果嚴重影響到日常生活或工作，建議尋求專業醫療協助，「目前醫療上可以安排心理諮商、心理治療或藥物治療，都可以有效幫助受害者度過難關」。

最後，除了警察機關會受理性騷擾報案外，受害者也可以撥打113婦幼保護專線，民間機構也有全台張老師心理諮商中心（專線1980），以及全芯創傷復原中心等求助管道，提供受害者相關法律諮詢與心理輔導，陪伴他們度過難關。