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遭控逼受性騷者道歉！綠營蔡沐霖曾選立委黨政經歷豐富

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨女性前黨工今天在臉書控訴，自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」。圖／取自蔡沐霖臉書粉絲專頁
民進黨女性前黨工今天在臉書控訴，自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」。圖／取自蔡沐霖臉書粉絲專頁

民進黨內性騷案件連環爆，繼昨天爆發性騷吃案疑雲後後，今天又有女性前黨工臉書控訴，自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」。據了解，蔡沐霖離任青年部後，轉任勞動部機要職務但傳出蔡昨天已請辭。

黨內人士指出，被民進黨女性黨工指控的蔡沐霖雖然屬於年輕世代，但從學生時期就加入民進黨，是「資深黨工」。2019年卓榮泰擔任民進黨主席時曾擔任黨主席特助，2020年曾獲民進黨徵召出戰新北永和區立委，永和向來是民進黨的艱困選區，當年選舉結果蔡沐霖獲得近7萬票，敗給資深國民黨立委林德福，不過當時綠營內部認為，蔡初試啼聲表現已相當傑出。

蔡沐霖2020年立委選舉失利後，在蔡英文重新擔任黨主席後，也被延攬進入中央黨部擔任青年部主任。賴清德今年接任黨主席後，蔡沐霖未獲得留任，據了解，蔡今年1月31日進入勞動部任職，擔任勞動部政務次長李俊俋的機要秘書，但據悉蔡沐霖已在昨天請辭。

民進黨這位女性前黨工在臉書控訴，同部門同仁陳右豪性騷，她將這些事情告訴蔡沐霖後，蔡卻反問，「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」。

女性前黨工指出，接下來蔡沐霖的態度大轉變，開始針對她，處處對她的計畫書、工作藉故刁難、嘲笑、威嚇，除了隱蔽性平事件，也包庇陳右豪，甚至以這件事影響部門氣氛，逼她要向陳道歉。

民進黨 性騷擾 蔡沐霖

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