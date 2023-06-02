綠性騷案捲到民眾黨？ 陳琬惠：綠營側翼不要亂帶風向
民進黨爆發性騷吃案疑雲，網紅四叉貓劉宇指曾任民眾黨「月曆女郎」、發言體系內的鍾姓女黨工曾被高層性騷。民眾黨發言人盧冠妃表示，黨內第一時間就進行調查，民眾黨立委張其祿也說「不要亂牽拖」，民眾黨立委陳琬惠請綠營側翼不要亂帶風向。
盧冠妃指出，民眾黨性騷事件發生後，黨內第一時間就進行調查，兩位當事人也都已離開民眾黨，並於訴訟上和解。反觀民進黨是被害人自己爆料外界才得知，全民自有評斷。
盧冠妃表示，前黨工說很多假網軍到她網站上「煽風點火」，當時貼文只是希望不要舊事重提，此事沒有再評論的必要。
張其祿認為這是亂比擬，稱「不要亂牽拖」，民眾黨第一時間已處理，目前也有結果，兩位都已離開民眾黨，不像民進黨拖了九個月，受害者自己出面爆出，民眾黨是得知後主動依黨內性平程序處理，司法訴訟上也已和解，兩黨處理態度差別很清楚。
陳琬惠重申，對性騷受害者一定要站在保護的立場，受害者願意站出來的勇氣外界應給予鼓勵，之前民眾黨內部性騷爭議，第一時間黨部已做處理，因為黨內有完整機制及通報系統；請民進黨綠營側翼不要在此時帶風向式的，想把髒水潑到民眾黨，民眾黨對諸如此類的事都會第一時間處理，不會像民進黨一拖再拖。
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