綠性騷案捲到民眾黨？ 陳琬惠：綠營側翼不要亂帶風向

民進黨爆發性騷吃案疑雲，網紅四叉貓劉宇指曾任民眾黨「月曆女郎」、發言體系內的鍾姓女黨工曾被高層性騷。民眾黨發言人盧冠妃表示，黨內第一時間就進行調查，民眾黨立委張其祿也說「不要亂牽拖」，民眾黨立委陳琬惠請綠營側翼不要亂帶風向。

盧冠妃指出，民眾黨性騷事件發生後，黨內第一時間就進行調查，兩位當事人也都已離開民眾黨，並於訴訟上和解。反觀民進黨是被害人自己爆料外界才得知，全民自有評斷。

盧冠妃表示，前黨工說很多假網軍到她網站上「煽風點火」，當時貼文只是希望不要舊事重提，此事沒有再評論的必要。

張其祿認為這是亂比擬，稱「不要亂牽拖」，民眾黨第一時間已處理，目前也有結果，兩位都已離開民眾黨，不像民進黨拖了九個月，受害者自己出面爆出，民眾黨是得知後主動依黨內性平程序處理，司法訴訟上也已和解，兩黨處理態度差別很清楚。