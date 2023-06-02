民進黨爆性騷吃案 藍批林飛帆保護不了黨工「應退選負責」

民進黨遭爆性騷案吃案，時任民進黨副秘書長的林飛帆昨坦承疏乎並道歉。國民黨台北市議員柳采葳今表示，林飛帆接到申訴後沒立即處理且延誤，已達到勞動局性平法規的開罰要件，且連一個黨工都保護不了，說要保護全台灣人民「大家還相信嗎」，她要求林飛帆退出立委選舉來負責。

國民黨中央黨部今天舉行記者會，發言人楊智伃表示，「性別平等工作法」中的「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」及相關規範，都指出知悉工作場所有性騷申訴，就應立即處理，且受害者以言詞申訴的話，受理單位應作成紀錄。

楊智伃指出，他要請問林飛帆，覺得是不是就不用做紀錄？當成什麼事都沒發生、就這樣算了？也要求勞動部應該出面說請處，說明林飛帆到底有無違反「性別平等工作法」。

柳采葳則批評，受害者的辛苦勇敢，凸顯民進黨被權力腐蝕良心，尤其林飛帆 的道歉廉價，時任副秘卻吃案，甚至當時林飛帆也沒往上呈報，他質疑林飛帆 是可以信任託付的政治人物嗎？如果黨工訴說心聲都沒申訴管道，將來基層有意見，林飛帆還有辦法為基層發聲嗎？要求林飛帆退選並接受調查展現應有態度。

楊智伃也強調，民進黨黨主席賴清德對此事也應出面說明，是否要繼續提名林飛帆參選立委？而涉性騷廠商和民進黨有何利益關係、會不會究辦？當時高升婦女部主任許嘉恬為副秘書長，是不是包庇？

國民黨副秘書長李彥秀則強調，民進黨已成為性騷的共犯結構，他主張職場上不分性別年齡，應更積極修法，如出現性騷加害者在職場雇主、領導層之間，應有外聘監察單位介入，應即刻修法，民進黨不修法就國民黨來做。