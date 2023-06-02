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綠委喊零容忍 批婦女部傷口撒鹽

聯合報／ 記者林縉明鄭媁／台北報導
民進黨立委范雲。 圖／聯合報系資料照
民進黨立委范雲。 圖／聯合報系資料照

民進黨遭爆性騷案吃案，引起外界譁然，黨內也炸鍋。民進黨立委范雲高嘉瑜蘇巧慧賴品妤昨強調「任何形式的性騷擾，絕對零容忍」，也向黨中央喊話，籲應詳加調查、徹底檢討疏失，絕對不能姑息。行政院副院長鄭文燦說，必須要跟年輕的一代致歉，「在性別平等的道路上，我們做得不夠，我們都必須、也有責任更加努力」。

范雲表示，職場性騷擾不該被漠視，不管發生在誰身上，都應獲得妥善及公平的對待，並且盡可能降低對當事人的傷害，而被害者後續的心理創傷也應被正視。針對遭性騷黨工向時任婦女部主任許嘉恬反映時，許嘉恬反問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」。高嘉瑜批評，這些話句句都是在被害人的傷口上撒鹽，婦女部理應要成為受害者最堅實的後盾，現實卻事與願違。

民進黨 性騷擾 許嘉恬 范雲 高嘉瑜 蘇巧慧 賴品妤 鄭文燦

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