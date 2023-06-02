在野齊轟綠「性平觀念不及格」

民進黨爆發性騷擾案被吃案，民眾黨立委賴香伶批，民進黨婦女部原該是保護傘，卻成勸被害者息事寧人的「二次加害者」，民進黨時刻高掛嘴邊的性平意識、建立性平事件處理機制，還有黨內的性別平等事務部「簡直形同虛設」。

國民黨立委參選人、台北市議員李彥秀批，長期高舉性平、維護女性權益旗幟的民進黨，現變成真實加害者，賴清德曾模仿台劇「人選之人」擺拍文宣照，但性騷問題也在民進黨上演。國民黨立委李貴敏質疑，性騷案被黨內吃案，再次驗證「綠色是特權的顏色」，民進黨是「只要顏色對，就能為所欲為」。

國民黨立委陳以信說，民進黨的性平主張多是打擊對手的政治工具，對於黨內的豬哥文化早已橫行卻視若無睹。

時代力量發言人余佳蒨指出，民進黨近期徵召涉嫌以私密影像威脅前女友的政治評論員李正皓擔任立委參選人，衛福部前部長陳時中去年參選台北市長時，甚至使用偷窺作為競選影片橋段，顯見整個民進黨從上至下性平觀念都不及格。