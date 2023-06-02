聽新聞
test
0:00 / 0:00
薛導涉性騷被起底 民進黨「御用」導演
民進黨婦女部前黨工爆出被製片廠商導演性騷擾，涉性騷導演身分也被起底，是一名已婚、曾入圍金鐘獎的薛姓導演，曾執導公視多部作品，引起各界撻伐後，公視回應：「公視目前並無與該導演合作，然對於任何性騷擾行為表達嚴厲譴責。」
據悉，薛姓導演也有民進黨黨籍，幾乎是民進黨「御用」導演，還被曝光蔡英文總統曾出席他的婚禮，並為他的作品錄影片宣傳。薛導在當導演前是編劇，直到中年才拍出入圍金鐘的作品，他自稱是「年紀比較大的新導演」。而被起底後，他已關閉臉書，仍被挖出過往文章、照片，包括他還曾喊想以更「私人」的角度執導「人選之人─造浪者」，相當諷刺。
薛姓導演二○一二年在臉書透露，自己曾經幫蔡英文總統拍攝第一支廣告，這是他一生都不會忘記的工作，「我想，我以後不會再做競選文宣了，但是這段風景，我不會忘記。」
根據公開資訊，薛姓導演是「互為主體廣告股份有限公司」的董事，近年總共獲得十三項政府標案，另外薛也是「札西德列廣告股份有限公司」的負責人，薛姓導演與互為主體、札西德列近年捐贈民進黨及黨籍立委、市長候選人十六萬到一九九萬不等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言