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薛導涉性騷被起底 民進黨「御用」導演

聯合報／ 記者杜沛學林銘翰／台北報導
民進黨遭爆性騷案吃案，被點名的導演「輝哥」2012年在臉書透露，自己曾經幫蔡英文總統拍攝第一支廣告，這是他一生都不會忘記的工作。圖／取自民進黨YouTube頻道
民進黨遭爆性騷案吃案，被點名的導演「輝哥」2012年在臉書透露，自己曾經幫蔡英文總統拍攝第一支廣告，這是他一生都不會忘記的工作。圖／取自民進黨YouTube頻道

民進黨婦女部前黨工爆出被製片廠商導演性騷擾，涉性騷導演身分也被起底，是一名已婚、曾入圍金鐘獎的薛姓導演，曾執導公視多部作品，引起各界撻伐後，公視回應：「公視目前並無與該導演合作，然對於任何性騷擾行為表達嚴厲譴責。」

據悉，薛姓導演也有民進黨黨籍，幾乎是民進黨「御用」導演，還被曝光蔡英文總統曾出席他的婚禮，並為他的作品錄影片宣傳。薛導在當導演前是編劇，直到中年才拍出入圍金鐘的作品，他自稱是「年紀比較大的新導演」。而被起底後，他已關閉臉書，仍被挖出過往文章、照片，包括他還曾喊想以更「私人」的角度執導「人選之人─造浪者」，相當諷刺。

薛姓導演二○一二年在臉書透露，自己曾經幫蔡英文總統拍攝第一支廣告，這是他一生都不會忘記的工作，「我想，我以後不會再做競選文宣了，但是這段風景，我不會忘記。」

根據公開資訊，薛姓導演是「互為主體廣告股份有限公司」的董事，近年總共獲得十三項政府標案，另外薛也是「札西德列廣告股份有限公司」的負責人，薛姓導演與互為主體、札西德列近年捐贈民進黨及黨籍立委、市長候選人十六萬到一九九萬不等。

民進黨 性騷擾 許嘉恬 蔡英文 人選之人

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