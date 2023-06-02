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護綠友友 殘酷民進黨就是真吃案

聯合報／ 本報記者陳熙文
圖為台劇人選之人劇照。圖／大慕影藝＆Netflix提供
圖為台劇人選之人劇照。圖／大慕影藝＆Netflix提供

民進黨前黨工控訴性騷擾卻遭吃案，捲起政治風暴，巧合的是，性騷擾情節與先前熱播的台劇「人選之人」劇情不謀而合，只不過民進黨卻不似劇中的「公正黨」，不僅未將黨工性騷擾案做即時處理，其婦女部主任還反問當事人遭遇性騷擾時「為何不跳車？」一句話讓民進黨長期營造捍衛女權的形象徹底破功。

「人選之人」故事道盡政治幕僚的辛酸，勾勒出一幅社會大眾對政治工作的想像和渴望，盼每一名政治工作者都能在面對折衝、妥協與困難的時候，仍能選擇大是大非、不忘初衷，堅持站在對的那一邊。

民進黨最近也趕搭熱潮，模仿「人選之人」的劇照作文宣，黨主席賴清德卡在Ｃ位，就站在劇中正義魔人翁文方的位置，彷彿民進黨正是劇中的公平正義黨。然而，事實比戲劇殘酷的是，民進黨不是公正黨，翁文方若走出螢幕，甘願入了民進黨籍，也極有可能被當成異類，在民進黨的文化裡「被吃案」，人選之人純屬童話故事一則。

民進黨畢竟是久經沙場的政治機器，事件爆發後，危機控管機制啟動，賴清德迅速發出一篇文情並茂的道歉文，鄭重地向當事人致歉，並快刀斬亂麻讓時任婦女部主任的副秘書長許嘉恬去職。

但追根究柢，一名黨工遭到性騷擾，想要透過程序伸張正義，在號稱「民主進步」的政黨中竟是如此困難，被控性騷擾的薛姓導演，是長期與民進黨友好、領有民進黨證，還幫民進黨捉刀過許多文宣影片，連蔡英文二○一二年競選總統的第一支影片就是他拍的。民進黨當初選擇「不追究下去」，只是因為黨工「不走申訴程序」嗎？還是因為「綠友友」後台夠硬？

更別提民進黨日前啟動立委徵召程序，仍選擇與爭議性極強、曾爆出偷拍事件的李正皓合作，去年的民進黨與今年的民進黨恐怕並無二致，不是黨主席一篇真情告白就能一筆勾銷、瞞混過關。

民進黨 性騷擾 許嘉恬 人選之人 賴清德 蔡英文 女權 李正皓

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