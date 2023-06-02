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林飛帆道歉 坦承收性騷報告
民進黨遭爆性騷案疑似吃案，當時負責督導婦女部的民進黨前副秘書長林飛帆昨說，當時婦女部主任許嘉恬有向他簡要報告此案，得到資訊是當事人沒有要走申訴程序；但他坦承，忽略當事人不走申訴管道的背後原因，為此疏忽誠懇道歉。
林飛帆昨中午露面說，作為黨部當時的督導主管，在他的下屬部門發生員工遭遇廠商性騷的事件，而他們未能在第一時間接住當事人，讓當事人獨自承受壓力與傷害，他想對此事誠懇致歉。
林飛帆說，必須反省檢討的是，黨部的性平申訴機制雖已設立，卻無法有效接住每一個受害者。未來除了法規制度外，都需要給予受害者更多面向的支持，持續提供各項必要的協助。
林也還原當時的情況，時任婦女部主任的許嘉恬，在保護當事人隱私的原則下，有簡略向他報告此案，並轉達當事人無意進入性平機制。但他們沒有釐清當事人不進入性平程序背後可能的種種原因，「這是我們的疏忽。」
林飛帆說，既有的申訴機制無法發揮作用，導致更多傷害，必須反省檢討，避免類似情況再次發生。有疏忽，就應該誠懇檢討、致歉。他強調，「這件事情不會就這樣算了。」他全力支持黨的調查，也希望黨持續提供當事人所有必要的協助，並呼籲大家務必尊重當事人隱私，也不應再對當事人發動攻擊。
不過晚間陸續有名嘴呼籲林飛帆退選，與林同是「太陽花學院」夥伴的社運人士王奕凱也直言，林飛帆怎麼會進入體制內、有權力後，對這種性騷擾處理事情該怎麼做還會不懂，「現在這不是一句疏忽、要誠懇道歉就能解決的了」。
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