新聞幕後／性平風暴19小時 綠誤判火燒身

民進黨前黨工去年九月遭廠商導演性騷卻遭吃案，前晚發文還原過程後迅速發酵，也讓整起案件在掩蓋九個月後攤在陽光下。民進黨危機三部曲檢討、調查、停職，卻誤判情勢嚴重程度，副總統賴清德轉身就走畫面深植人心。從當事人發文到許嘉恬請辭獲准，民進黨歷經十九小時性平風暴來襲，卻因應變不及讓傷害持續擴大，不過這類案件層出不窮，恐怕仍有未爆彈。

前天深夜，女性前黨工在臉書將全案公開後，不到二小時就在綠營內部引發極大討論。

據了解，早在前天下午民進黨已知此事，並由民進黨主席室主任周威佑、性平部主任李晏榕出面安撫當事人。不過，受害黨工事後仍舊發文，黨中央也迅速發出三點聲明，道歉並允諾調查懲處。

圖為台劇人選之人劇照。圖／大慕影藝＆Netflix提供

黨中央出手雖快，在判斷該事件嚴重程度上，卻出現明顯誤判。基於政治避禍的評估，黨內初步判斷，認為情況不到「黨內大人」要親自出面，以至於賴清德昨上午拜廟時，不顧媒體三度追問性騷疑雲，全程不發一語，轉身走人；黨中央記者會，也僅由發言人層級出面主持，不見秘書長出面。整個情況反映的是民進黨冷漠，形式主義交代，反而更強化了黨中央有意「政治私了」的形象。

處理不到位使網路罵聲不斷，賴清德轉身就走的畫面，冷漠形象更是深植人心，讓網路與在野黨順勢加大砲火，齊轟民進黨形象崩瓦，連黨內同志也看不下去，頻發文要求黨中央徹查到底；眼看危機未解，黨中央這才提升了處理強度，由賴清德臉書先發出道歉文，強調「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」，並由賴清德站上第一線回應，原本停職的許嘉恬，也成為請辭獲准。

民進黨一連串動作力求斷尾求生，仍然無法從性平戰場中脫身。除了日前禮讓政治評論員李正皓參選立委，李涉及性平爭議引黨內反彈；昨在社群上，現任立委、黨內大老、資深黨工，過去涉吃案或性騷疑雲滿天飛，黨內性平事件恐怕不只一樁，網路傳播更強化了民進黨內控失當，刻意淡化事件狀況，一夕間，民進黨竟變身為「沙文黨」，這樣的政治傷害，全然出乎民進黨高層意料之外。

過去舉著性平大旗、關注婦女權益的民進黨，卻連一名黨工遭性騷也保護不了，折損一位副秘書長，也難撕「綠色雙標」標籤。賴清德一句「零容忍」，不能淪為做半套。