性騷吃案 綠認錯滅火 許嘉恬停職變請辭

民進黨前女性黨工控訴去年九月選戰期間被合作廠商性騷擾，告知所屬部門婦女部時任主任許嘉恬，卻遭反問「妳為何不跳車？」「妳怎麼沒有叫出來？」民進黨昨上午緊急滅火，強調通報機制不足，將檢討認錯，副秘書長許嘉恬即刻停職，接受調查。五小時後再發聲明，主管如隱匿或知情不報一律開除；許嘉恬則請辭獲准。

民進黨前黨工五月卅一日晚間透過臉書還原性騷吃案事件，民進黨連夜發表道歉聲明。民進黨主席賴清德昨上午出席台北覺修宮「呂仙祖祝壽大典」時，媒體再三追問「性騷零容忍嗎？就這樣算了嗎？怎麼看性平事件？」賴清德全程不發一語。

民進黨發言人林楚茵、性平部主任李晏榕昨天上午舉行記者會表示，許嘉恬即刻停職，該事件由性平部主任和主席室主任組成的調查小組，會盡速調查並提出處置報告。民進黨並發表三點聲明，指賴清德對於任何涉及性騷擾的事件，絕對採取零容忍的態度，黨中央的通報機制，是否有所不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯。

林飛帆坦承忽略當事人

不過，三點聲明並未平息眾怒，時任副秘書長林飛帆也被爆出當時督導婦女部業務。林昨午出面表示，當時許嘉恬有向他簡要報告此案，得到資訊是當事人沒有要走申訴程序；他坦承，忽略當事人不走申訴管道的背後原因，為此疏忽誠懇道歉。

蔡重視支持民進黨調查

府發言人林聿禪表示，蔡英文總統聽聞此事件後，相當重視，除對於任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨調查此案，確保當事人權益。賴清德在臉書發文致歉，「對不起，讓妳承受這樣的傷害與恐懼」，並感謝當事人願意說出來，讓民進黨有面對、改正的機會，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」。

國民黨總統參選人侯友宜質疑，民進黨為什麼要掩蓋案情？跟加害者是否有利益共生關係？為什麼要包庇這麼久？賴清德有沒有關注這個議題，有沒有共犯關係？他看到民進黨這幾年不在乎價值，在乎的是選舉跟立法。

民眾黨主席柯文哲表示，民進黨雖然迅速道歉、展開調查，但這件事可以拖九個月，還是有問題。面對這一封求救信，每個人都應該哀矜勿喜，錯誤或許不可能完全不發生，但必須來得及矯正。

賴清德下午出席活動時公開受訪表達歉意。他強調，該案要公開透明、盡速調查，盡速跟社會報告，許嘉恬已提辭呈，他已同意。