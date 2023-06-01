「我們絕不能就這樣算了」 侯友宜要賴清德面對性騷案

民進黨性騷風波不斷延燒，國民黨總統參選人侯友宜在臉書發文表示「我們絕不能就這樣算了」，民進黨主席賴清德在事件被披露後，面對媒體提問竟然不發一語，只敢躲在黨部發言人、臉書後面，被指控粉飾太平的時任婦女部主任許嘉恬還高升為副秘書長，民進黨是否與加害者有利益共生關係？賴清德應該向大眾說清楚，「不可以就這樣算了」。

以下為侯友宜臉書全文：

性騷事件的被害者身心受盡煎熬，小蝦米對大鯨魚，站出來需要很大的勇氣，民進黨隱匿姑息黨工被性騷案居然已經長達9個月，我們不能就這樣算了，不分性別，任何受到性騷擾的被害者，我們都要成為他們最強力的後盾，被害者沒有錯，錯的是加害者！

事件被揭露之後，最該站出來講清楚說明白的賴清德，身為黨主席，公開場合面對詢問居然不發一語，只敢躲在黨部的發言人和臉書後面！是可忍孰不可忍？選擇隱身幕後的方式，不願正面回應，令人感到失望和遺憾。

號稱具有民主價值的民進黨，在處理性騷案竟荒唐到令人瞠目結舌的地步。黨高層擔心案子鬧大、影響民意，不斷試圖掩蓋真相，等同對受害者造成二次傷害，原來在民進黨眼中，選舉利益遠大過人權。

更讓人匪夷所思的是，賴清德一接任主席，還將被指控粉飾太平的時任婦女部主任許嘉恬高昇為副秘書長，為什麼涉及掩蓋案情還升官？到底民進黨跟加害者是否有利益共生的關係，民進黨為什麼包庇這麼久？賴清德主席，請說清楚這一切，不可以就這樣算了！

再次呼籲賴清德應出面向社會大眾說明，我們對加害者永不姑息！