穩住蛋農也穩住市場　卜蜂的蛋品佈局哲學

【文/ 萬蓓琳攝影/ 吳尚鴻】

最早一開始進入蛋品市場是為了要照顧蛋農客戶。」臺灣卜蜂企業股份有限公司技術研發中心副總經理、瑞福食品股份有限公司董事長陳昭仁說，「蛋農在產業的最底層，環境設備提升、飼料漲價等都是成本，但在市場卻沒有定價權，而蛋商進入門檻較低、利潤固定及承擔風險較少，蛋農都不願意得罪蛋商。」

「當初蛋農就認為，我們買你們飼料，你們也該收我們的蛋吧！」這是卜蜂考慮進入蛋品市場的起點。外在變動的產業環境是促成卜蜂行動的主因，卜蜂旗下瑞牧食品股份有限公司總經理鄭明地說，過去10年蛋品產業多災多難，「2017年雞蛋驗出含殺蟲劑芬普尼、戴奧辛等，產地價格跌到1斤20元，遠低於成本價25元，當時蛋農普遍心聲是『每天作白工、燒錢度日子』。」

同年下半年發生罕見「海蘭」種雞疫苗接種失敗，隔年超過數百萬隻蛋雞感染病毒死亡，鄭明地說，「最嚴重的是禽流感，那一波死了將近1000萬隻雞，佔臺灣市場1/3。」但是政府認為雞蛋是國民基本食材，抑制漲價，「於是出現牧場出貨價一箱20斤910元，但黑市價格高達1600～1800元，再加上開放進口雞蛋，整個市場十分混亂。」也因如此，臺灣多數蛋雞場損失慘重。

瑞牧目前自有蛋雞場共7場，產量約每月40萬顆蛋。

以雙贏策略切入 與客戶同步前進

陳昭仁說，「飼料是高成本低回報的事業，一家畜牧場客戶飼料進貨幾百萬元，卜蜂淨利頂多1％。再加上飼料競爭非常激烈，蛋雞市場連續波動，畜牧場無以為繼，幾百萬元的成本不知道要多久才能賺回來。過去10年，不只蛋農，飼料廠壓力也極大。因此卜蜂決定協助並穩定客戶蛋的去化問題，以降低自己的風險。」

「我們與大成不同的是，卜蜂走專業經理人制，投入每個事業的方式是以能快速創造績效為主，看的是5～10年的成績，我們希望雞蛋不要賤賣，能夠反映成本；大成是本土企業，他們看的是20～30年長期的市場，希望提升市佔率。」陳昭仁說，「卜蜂進入蛋品市場就與有在經營品牌的客戶合作。」

擁有動物營養學博士學位的陳昭仁，進入卜蜂集團將近30年，一直專門為飼料客戶製作客製化飼料配方，包括臺灣蛋品第一品牌的石安牧場，都是卜蜂老客戶，「直到現在石安牧場都會邀請我，好市多、7-11等通路，維持一週一次的雞蛋盲測會，不斷調整飼料配方，以養出最好吃的雞蛋。」

合資瑞牧攻佔連鎖 初期市佔率勝群雄

也因此，卜蜂決定進入蛋品後，就由陳昭仁接觸包括「牧大牧場」、專門經營種雞的「菁山牧場」等客戶。2016年首先與牧大牧場合資成立瑞牧食品，「牧大本來就有洗選場，擁有『古早蛋』、『盤古蛋』等品牌，且進入全聯、有機店與農會等通路。」陳昭仁說，「與牧大合作的初期，正是牧大輝煌時期，當時作品牌蛋的廠商很少，在全聯品牌蛋總共只有4個廠商，瑞牧的銷售量就佔了高達6成，前3年真的很賺錢，但之後全聯引進多達10多款品牌蛋，品牌蛋市場就成為紅海。」

不同蛋雞場的蛋收來後，洗選後逐顆噴印，以確保能夠溯源。

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