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從摸索到領航　大成的蛋品突圍之路

聯合新聞網／ 豐年
中一食品副總經理石進冬接掌蛋品事業，鉅細靡遺顧好洗選、流程、加工蛋的製作。
中一食品副總經理石進冬接掌蛋品事業，鉅細靡遺顧好洗選、流程、加工蛋的製作。

【文/ 萬蓓琳攝影/ 吳尚鴻】

大成一向是做垂直整合的，我們飼料的市佔率一直是最高，蛋雞飼料也佔了3成左右的市場，20年前開始做白肉雞事業的垂直整合後，當時也嘗試進入蛋品這個領域。」大成長城企業（以下簡稱大成）子公司、中一食品股份有限公司副總經理石進冬說。當時大成只是開始試探，就曾經引起傳統蛋商不小的反應。

有雞農回憶，當時業界傳出大成有意進入蛋品市場，蛋商們怕大成挾集團優勢搶走貨源，曾經跟收蛋的蛋雞場放話，誰吃大成的飼料就不收誰的蛋。但這樣的事情似乎沒有真的發生，只是後來大成也沒有進一步的動作。在20年前，大成營業額就超過百億元，在飼料、白肉雞等領域都是臺灣的龍頭企業，但蛋品這個區塊，因為畜牧場分散與且收購雞蛋進入門檻較低，反而不容易發揮其資金優勢。

昭成洗選廠座落在臺灣蛋雞場重鎮的彰化大城。
昭成洗選廠座落在臺灣蛋雞場重鎮的彰化大城。

收購老舊蛋雞場 正式切入蛋品市場

直到2013～2014年，大成依舊不放棄蛋品市場，剛好有老農抱怨家中子女不願接班，蛋雞場無以為繼，於是大成毅然買下嘉義六腳、富源等畜牧場，正式接手經營。「這是個水很深的產業。」石進冬剛接手蛋品事業時，就有同行如此說，不僅如此，「我們當時對蛋品整個產業真的很陌生，一切都是從頭摸索。」

當時還在大成種雞部門的石進冬說，要買嘉義六腳與富源2場時，就有評估過設備狀況，「這2場是屬於舊式的密閉式高床養雞場，糞便直接掉下來，整個雞場還是很臭。」當時大成內部認為，設備更新花的錢會比重建來得多，「但那時我們還沒有自己的通路，收購現有的蛋雞場，一方面是進入產業的研究，也必須保留與原有通路的銜接關係。若是蓋新的場，連建照使照、畜牧登記證都要重新申請，沒有一年半載無法完成。」

而嘉義富源畜牧場，本身就附有洗選設備，甚至有做少量的品牌蛋，「當時富源的洗選設備已經用了10多年，很老舊，雖然最初目的是試探洗選蛋的過程，但這套設備經常出問題，每天洗壞掉的蛋就多達數百公斤，每週都要請吊車來把這些蛋吊走丟棄。」此外，「富源剛買來時，整個倉庫放滿了液蛋，我們真的不知道要賣去哪裡，液蛋也過期變質，只好一併丟掉。」甚至洗選設備故障時，「要修理連零件都找不到，只能跟國外廠商連線，這樣一搞就要去掉半天到一天。」石進冬說。

大成最新建置的昭成洗選廠，1小時最多可以洗選19.6萬顆蛋，工廠規模壯觀。
大成最新建置的昭成洗選廠，1小時最多可以洗選19.6萬顆蛋，工廠規模壯觀。

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