逐顆噴印強化溯源分級　3年拚洗選蛋覆蓋率6成

【文/林怡均】

自2017年起，中央持續推動雞蛋洗選政策，雞蛋涉及產銷和加工，於是由各部會分頭協力進行。農業部則負責強化生產端的洗選溯源管理，畜牧司副司長周志勲說明，雞蛋經過洗淨、乾燥、檢查、分級、包裝及逐顆噴印等標準程序後，可有效降低蛋殼表面髒污及風險。2022年起，農業部推動洗選蛋逐顆噴印，讓每顆雞蛋都有了身分證編號，周志勲明確指出，洗選噴印的政策重點在於「清楚溯源」。

洗選為清潔手段，每顆洗選蛋必須噴印則可追蹤來源。目前洗選蛋殼上的噴印碼有2行，第1行有6碼，前3碼為雞蛋源頭畜牧場編號，後3碼為洗選業者的編號。噴印碼第2行有7碼，前6碼為包裝日期，第7碼為生產方式代號，例如：Ｏ為有機、Ｆ代表放牧、Ｂ即平飼、Ｅ則是豐富化籠飼，Ｃ則是一般籠飼。

洗選單位包含洗選室、洗選場以及洗選廠，3者差別在於，洗選室為牧場附設，洗選場則多是合作社場或傳統蛋商經營，地目可能是農地變更（南部居多）或是建管地（北部居多），洗選室和洗選場僅單純洗選、供應帶殼雞蛋，具備工廠登記證的洗選廠除洗選外，還可能兼營滷蛋、蛋糕等加工蛋品。3者規模大小不一，即便是牧場附設洗選室，也可能別具規模，例如：石安牧場。

洗選蛋全面可溯源 鼓勵連鎖餐飲使用

農業部於2022年推動洗選蛋逐顆噴印，並公告規範洗選業者供應超商、超市、大賣場、量販店、校園食材、國軍副食或網購等7大通路的洗選蛋應具可追溯性，農業部於今（2026）年1月預告新增「早餐店、餐飲業與烘焙業」。條件為企業所有市招名稱合計的連鎖家數含加盟且具固定營業場所規模達30 家以上的餐飲業者、15家以上的烘焙業者，以及50家以上的早餐店；或登記資本額達1千萬以上的企業主。

基於提高洗選蛋可追溯性覆蓋率，經過與產業各界充分溝通，6月30日，農業部再公告修正「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」，且自7月1日起，洗選業者生產的洗選蛋均應「逐顆噴印」並登錄溯源資訊，以全面建構洗選蛋追溯網絡且強化制度。

農業部畜牧司副司長周志勲說明，此次調整制度是深化原有政策，由行政院食品安全辦公室協調農業部與衛生福利部食品藥物管理署，其中農業部強化現行洗選蛋溯源管理機制，食藥署則同步引導並鼓勵末端通路業者使用洗選蛋，共同提升蛋品供應鏈管理效能，並兼顧食品安全及消費者權益。

「此次修正是為了強化溯源」，周志勲反覆強調，規範修正後進一步擴大規範洗選業者的生產責任，新制實施後，所有來自洗選業者供應的洗選蛋都應可明確追溯來源，未來消費者在購買洗選蛋後，可透過「臺灣雞蛋溯源管理系統」，輸入蛋殼上的噴印溯源編碼，即可查詢雞蛋生產牧場、洗選業者及飼養方式等相關資訊。

農業部畜牧司副司長周志勲表示，洗選蛋逐顆噴印政策的深化，關鍵在於強化溯源。

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