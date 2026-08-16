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美日要求上市雞蛋必須洗選　歐盟不洗選採疫苗防堵病原

聯合新聞網／ 豐年
全球的雞蛋洗選政策壁壘分明。
全球的雞蛋洗選政策壁壘分明。

【文/ 林怡均】

雞蛋洗選與否攸關食安，尤其是沙門氏桿菌。根據世界衛生組織（WHO）文獻，全球食品安全與腹瀉的前五大核心致病原為輪狀病毒、大腸桿菌、沙門氏菌、志賀氏菌及隱孢子蟲，免疫力較弱者如幼兒，一旦攝入遭沙門氏菌汙染的食物，可能引發敗血症或致命併發症。

沙門氏菌感染源包含受污染的禽肉、蛋類、未殺菌乳製品、生鮮蔬果以及接觸帶原動物。根據國際蛋品協會（IEC）以及各國規範，部分國家如美國、加拿大、澳洲及日本，採「雞蛋洗選」防範沙門氏菌。以美國為例，法規強制所有在市場上進行商業販售的雞蛋都必須經過清洗與消毒（洗選），飼養規模在3千羽以下的小型獨立農場可不受洗選法規限制，但未洗選的雞蛋多在農夫市集和街邊販售，因此仍受各州的地方衛生法規管轄。

美國推動洗選蛋由農業部及食品藥物管理局分工，美國農業部負責監督包裝廠的洗選作業、設備衛生，並設定品質分級標準；美國食品藥物管理局則主導《雞蛋安全法規》（Egg Safty Rule），不僅規範洗選所用的化學物質，也強制規定雞蛋在產出後36小時內必須進入7°C的低溫冷鍊系統運輸及保存。

日本要求上市須洗選 洗選蛋已成市場主流

日本同樣要求上市雞蛋必須洗選，日本厚生勞動省規範《雞蛋洗選包裝衛生管理要領》，雞蛋須經洗選後方可上市，但雞蛋在產地間移動並未強制洗選，在日本鄉村地區的販售通路仍可看到農家直送、未洗選的雞蛋，消費者也可直接與農家購買未洗選的雞蛋。

日本並未強制要求洗選，鄉村地區仍能買到未洗選的雞蛋。
日本並未強制要求洗選，鄉村地區仍能買到未洗選的雞蛋。

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