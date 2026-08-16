在臺發展超過30年　洗選蛋覆蓋率4成

【文/ 林怡均】

在全球的餐桌上，雞蛋是最常見的蛋白質來源。聯合國糧農組織（FAO）以及國際蛋品協會（IEC）研究報告指出，相較於牛肉、豬肉，但雞的飼料轉換率極高，因此雞蛋為成本最低的優質蛋白，當全球經濟波動出現通貨膨脹時，雞蛋便成為全球中低收入家庭及開發中國家最能負擔的優質動物蛋白來源。FAO統計顯示，雞蛋產業的年成長率為2.3%，遠高於肉雞（2.1%）、牛奶（1.7%）、牛肉（1.5%）與豬肉（1.4%）。

隨品種改良、飼養設備和技術的提升，雞蛋的生產成本得以降低，雞蛋消費則隨著都市化以及食品工業發展而增加。IEC研究指出，雞蛋的人均年消費量成長以亞洲和拉丁美洲最為顯著，因為農村人口往都市集中、中產階級比例提高，也推升了烘焙、便利即食食品以及外食餐飲的需求，現代食品工業中烘焙、沙拉醬、美乃滋等加工品，以及連鎖超市超商中的溏心蛋、茶葉蛋及三明治都使用了大量雞蛋。

根據國際統計資料顯示，臺灣是非常愛吃雞蛋的國家，每人年均雞蛋消費量從1984年10.94公斤一路成長至2024年約24公斤，折算約382顆雞蛋，排名為全球第二，僅次於荷蘭。國人一日3餐幾乎都離不開雞蛋，從早餐店的荷包蛋、蛋餅及漢堡、烘焙店的麵包及蛋糕、超商的茶葉蛋與相關加工品，以及街邊小吃、餐廳都能吃到雞蛋，而臺灣人吃的雞蛋過半為「非洗選蛋」。

1980年代起專業分工 蛋雞產業衍生包銷制

臺灣蛋雞產業發展超過一甲子，中興大學農業暨自然資源學院院長、動物科學系特聘教授陳志峰說明，1949年之前，臺灣畜牧業多是傳統後院飼養，直到國民政府來臺，農村復興委員會（即農業部前身）推廣農村養雞及副業式蛋雞生產；1961年後開始進口蛋種雞、發展專業蛋雞飼養，1981年起臺灣經濟起飛，畜牧產業也因此進入集約專業化階段，蛋雞產業衍生出種雞場、孵化場、中雞場及蛋雞場。

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