在土地與風味之間讓美好花生

【文／萬蓓琳圖片提供／鍾順龍、宏亞食品】

花蓮縣鳳林，以花生醬聞名的「美好花生」的小店，有帶太太度假舊地重遊的科技業、也有退休自駕旅遊的銀髮族，還有經常在東部拍片的影像團隊，都紛紛在此落腳，與老闆鍾順龍、梁郁倫夫婦問好，再享受一碗清爽不膩的花生湯，或是香醇溫潤的花生牛奶拿鐵。

剛過中午，一群附近國小孩童也在老師的帶領下於此集合，原本行程安排是要去花生園裡拔草，但午後下起大雨，他們便邊吃冰淇淋與喝花生湯，邊聽鍾順龍分享種花生的點滴。

影像到花生 鍾順龍與梁郁倫的職人轉身

美好花生的店名，很符合旅人來到花蓮的想像，浪漫且詩意。但實際上，撐起這份美好的是鍾順龍與梁郁倫夫婦倆堅強的意志，「疫情過後，再加上天災，整個花蓮觀光旅遊下滑超過5成，我們也面臨嚴峻的考驗。」鍾順龍說，「現在總算撐過來了。」最慘的時候，一天生意作不到3000元。」

鍾順龍土生土長於鳳林，年輕時到臺北念書，因在暗房打工學裱褙而接觸到攝影，還曾到英國學攝影，骨子裡留著是細膩的職人血液，「我曾幫許多攝影大師裱褙作品，對細節極為注重。」

回到花蓮時，「我發現鳳林變了。」鳳林地廣人稀，早年種植種植菸葉、黃豆、花生、西瓜，光復糖廠附近還有大片甘蔗田，這裡也是臺灣菸樓密度最高之處。鍾順龍回來時，「煙田幾乎消失、人口老化、產業式微。」加上2002年臺灣加入WTO（世界貿易組織），「政府輔導農民休耕、轉作，我父親原本經營農機生意也逐漸沒落，母親才與鳳林的社區媽媽們開始炒花生小量販售。」鍾順龍說，「她們採用先蒸再炒的方式，吃來較不燥，更能保留花生香氣。」

從返鄉摸索 到做出一口難忘的花生味

「大家不要做的事情，不然就我們來做吧。」這個念頭改變了兩人的人生。「太太跟著母親學炒花生，我們到處喝花生湯、吃花生醬，一家一家比較風味、甜度與口感，試著找出自己真正想做的產品。」鍾順龍把過去攝影、進暗房、追求影像細節的執著，轉移到花生之上。

店裡的花生湯，早期是用柴火慢慢熬煮。為了做出理想中的花生湯，梁郁倫花了一年多時間反覆試驗，每天煮和調整，最初甚至連花生脫皮都是一顆顆手工慢慢剝。「外頭許多花生湯用壓力鍋煮，效率高，但就是沒有香氣，」他們不滿足於此，堅持以木炭直火熬煮，鍾順龍說，「木炭燃燒產生的遠紅外線，能讓花生受熱更均勻，煮出的綿密感與香氣層次都不同；真正好的花生湯，不需要靠過重的甜味掩飾，只要水、花生和糖比例對了，自然會散出近乎奶香的油脂感。」

美好花生的花生醬全都使用自的臺南選9號與黑金剛花生。

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