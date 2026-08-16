獨特黑金剛花生無懼進口

【文／林怡均、梁鴻彬】

秝豪花生的加工場位於一片花生田中央，經營人張建豪受訪第一句話便是：「沒4千萬元別從農。」因為他在神明指示下，將所有身家都押在花生上，不僅賣掉房子、投資設備、建置花生初級加工場，開發焙炒花生仁、花生糖，為經營品牌，常常全家出動、走南往北參加展售活動。

12年前，張建豪為了陪伴母親，離開保險業、返鄉從農，種植黑金剛花生。張建豪的從農之路並非一帆風順，他曾離農數個月，最後又回到農田，「去工廠上班一個月頂多5、6萬塊，加薪速度很慢」，身為花生產業裡少見的年輕面孔，張建豪為農村帶來許多新的刺激，儘管新穎做法常受到同村老農的側目，但他仍不斷嘗試，即便失敗也不放棄，例如：以菌種調整土壤pH值，嘗試連作花生。

張建豪為了陪伴家人返鄉種花生、經營品牌。

黑金剛花生有識別度 銷售穩定不受進口影響

傳統花生農多專注於生產，他為了增加收入，選擇發展自有品牌，張建豪認為，一般花生多去往加工，即便發展品牌也常陷入價格戰，但黑金剛花生客群特殊且產銷穩定、識別度極高，既不受進口影響，也更適合發展品牌。

儘管品種不同，黑金剛花生發展自有品牌仍有諸多挑戰。張建豪指出，花生大多需經加工才能販售，但加工設備貴，對小農來說門檻高，且成本會反映在價格上，眾多加工品中，花生糖的門檻最低，若請人代工則利潤極低，因此他選擇申請、建置初級農產加工室。然而，初級農產加工室僅40∼50坪，建置成本便需300∼400萬元，也使得定價較一般花生加工品高出30%∼40%。

務農如同創業，只要規模持續擴大，收入便有持續成長的空間。他先是自產自銷，並持續整合當地農民一同生產，逐漸擴大規模，但約7年前，他便意識到擴大規模需克服「曬花生」的人力、天氣問題，然而，當時國內並無專屬花生的乾燥設備。

張建豪設立初級加工場，開發各類花生製品。

擴大規模投資千萬 全臺第一臺花生乾燥機

張建豪幾經思考、認為花生從生產到加工都必須完整機械化。機緣巧合下，4年前正好有國內業者改良水稻循環乾燥機，讓花生得以機械乾燥，但整套設備要價700萬元。張建豪猶豫是否該投資，因為一旦採購，接下來便必須建置加工場，既需要足夠空間容納大量花生，又需搭配製作花生糖的加工設備，投資成本上看千萬。

身邊的人保守看待，唯獨神明要他「全力以赴」，張建豪投資花生乾燥機，不只自用，也希望服務產業。對於進口花生的未來衝擊，張建豪保持平常心，在他看來，美國花生進口會短暫影響產業，但進口花生本就多走加工，「食品廠只是從印度花生換成美國花生」，長期來看，國產花生價格仍會回穩，他會持續經營黑金剛花生品牌，但也希望政府能強化標示，並針對花生的加工輔導挹注更多資源。

張建豪以黑金剛花生製作花生糖、焙炒花生。

張建豪賣掉房子、添購花生乾燥機。

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