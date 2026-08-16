新鮮臺灣花生可甜可鹹超百搭

【文／林怡均】

虎尾鎮農會的超市就像「花生國」，玻璃門打開後，映入眼簾的是琳瑯滿目的花生製品，袋裝、罐裝等容量不一的調味花生適合作為休閒零食、花生醬是麵包和蛋糕的好友、花生湯是湯圓和豆花的良伴、帶殼花生及花生仁是茶桌上不可少的談資、花生油是料理好幫手、花生粽是端午節最應景的美味，櫃檯現擠的花生霜淇淋則是點綴生活的小確幸。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉是這座「花生國」的主人，他大半生與花生為伍，一路目睹花生產業的美麗與哀愁，一顆顆小小的花生養大無數虎尾人，自臺灣加入WTO以來，進口花生不斷壓迫本土花生，高齡的花生農一年年凋零、花生栽培面積下滑，但花生仍是虎尾鎮的根，無論於情於理，農會都必須將虎尾花生的根紮得更深、更廣、更牢。

虎尾鎮農會以國產花生開發數十種產品，成為農民最堅實的後盾。

全臺第一家花生產銷履歷 虎尾農會集團產區250公頃

農業統計顯示，2024年雲林縣虎尾鎮的落花生栽培面積為1324.26公頃，為全臺花生第四大產區。虎尾鎮農會成立於1923年，專注經營花生。在1993年設立脫殼工廠，早早開始響應集團產區政策，目前集團產區一期作面積50公頃、二期作200公頃，共計250公頃、占近虎尾鎮的落花生栽培總面積20%。

農會與農民契作，管理生產也保障收入。蔡武吉說明，農會和農民簽訂合約後，農會輔導農民加入產銷履歷，農民必須按農會要求，於栽培時安全用藥、合理化施肥，農會則提供資材、補助農藥和肥料成本，花生收成時，農會參照市場行情、乾莢花生每臺斤收購價加2∼3元，確保農民收入無虞。

為了把關花生品質，契作農民收成花生必須先送驗，確保重金屬、農藥殘留合格，花生進廠後，每袋花生都會記錄姓名、進廠日期。除了脫殼廠，虎尾農會更設有加工廠、榨油廠和冷藏庫，所有加工廠都通過ISO22000與HACCP國際食品安全認證。蔡武吉自豪地表示，虎尾鎮農會是全臺第一家產銷履歷花生系列產品的加工廠，「每包花生都可以清楚溯源，我當總幹事以來，從來沒有發生過黃麴毒素問題！」。

大小花生粒粒皆有出路 加工品涵蓋全年齡族群

虎尾農會優質的花生仁須經5道手續，脫殼時去土去砂、大小重量分級，分級後的脫殼花生會送入冷藏庫，以零下9°C保存，加工前再經色選，最後由人以肉眼挑揀後。不同大小的花生去處不同，大顆花生可直接真空無菌包裝後販售，中小顆花生則去往加工，通路涵蓋里仁、味全、金蘭等。此外，脫下的花生殼以每公斤1.9元銷售，作為肥料。

「虎霸王」為虎尾鎮農會的品牌，虎尾鎮農會開發花生產品相當細緻，貼合不同消費者的飲食習慣及需求。蔡武吉分析，早期農村多會炒一鍋花生放在家、隨時食用，貨架上的帶殼花生及花生仁，主力消費族群為中高齡長者，如今年輕消費族群講求方便，虎尾鎮農會便開發出不同包裝容量的調味花生，鎖定零食市場，大包裝可親友分享、小包裝則可獨享，且口味多元，為符合現代人健康趨勢，農會也將花生搭配堅果、果乾，打包出售。

虎尾鎮農會設立脫殼廠，記錄每批進廠花生。

虎尾鎮農會設有榨油廠，近期更研發低溫壓榨花生油。

虎尾鎮農會將花生嚴格分級，從仁到殼都能銷售。

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