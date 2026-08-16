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30億升級改革花生產業　集團買溼莢、國產標章識別

聯合新聞網／ 豐年
農業部將以30億升級花生產業。
農業部將以30億升級花生產業。

【文／林怡均】

歷年農業統計、糧食供需年報顯示，花生栽種規模與國人年均花生消費量持續衰退。花生栽種面積頻頻下滑，凸顯出產銷兩端面臨的困境，生產端的採後處理，如乾燥及挑揀，高度仰賴人工，但隨著農村人口外流、僅存花生農年年老去、凋零，加上極端氣候頻發，栽培難度直線上升，種不動的花生田便越來越多。

銷售端的挑戰先是花生油需求不再，而後國人飲食選擇愈發多元，原先茶桌上的花生莢，被開心果、腰果、胡桃、南瓜子所取代。1987年每位國人年均花生消費量約2.28公斤，2024年卻只剩0.96公斤，若低廉進口花生為當前大敵，腰斬的花生消費量便是產業面臨的長痛。

農糧署副署長黃昭興認為，今（2026）年臺美花生對等貿易協定，臺灣也正爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and ProgressiveAgreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP），保護程度較高的作物，未來都將持續面臨進口開放問題，產業將貿易開放視為危機，但危機恰是最能推動產業升級的轉機。

資料來源／糧食供需年報　製表／闕郁珉
資料來源／糧食供需年報　製表／闕郁珉

花生產業釜底抽薪 濕莢交易應對缺工

臺灣花生與進口花生存在價差，價差源自於生產成本。農業部預計推動濕莢交易以及集團產區，並在產地建立乾燥中心。黃昭興指出，機械乾燥和濕莢交易為產業升級、區別進口花生的最關鍵措施，自臺灣加入WTO以來，農糧署便希望推動花生機械乾燥，但日曬無須支付電費，農民僅在採收下雨時才會想起機械乾燥，乾燥設備終年使用時間短、閒置佔了大多數時間，因此產業的改變意願並不高。

產地花生目前絕大多數為日曬後的乾莢交易、計價，對照水稻產業，自臺灣加入WTO以來，臺灣針對水稻開始推行集團產區，後續更補助產地濕穀烘乾費，西部水稻均已是濕穀計價、收購，全臺水稻絕大多是機械乾燥、鮮少看到日曬。

對此，黃昭興說明，水稻為地上作物，但花生為地下作物，採收時會挾帶土砂，倘若是濕莢收購，在收購單價不變的狀況下，有的農民可能會簡略清潔後就出售，讓花生挾帶的土砂增加總重量、提高總收入。但如此一來，加工業者會變相將收購價打折扣，雙方會因此產生衝突，於是最後才演變為乾莢收購。農村勞動力現正面臨短缺，濕莢收購是根本改革之道。

農糧署希望推動田間濕莢直接收購。
農糧署希望推動田間濕莢直接收購。

農糧署副署長黃昭興透露，促成濕莢花生交易的關鍵為客觀的計價標準。
農糧署副署長黃昭興透露，促成濕莢花生交易的關鍵為客觀的計價標準。

降低濕莢花生烘乾成本 農糧署補助大型烘乾機

水稻與花生都需要烘乾，黃昭興分析，兩者烘乾需求不同，水稻乾燥設備為循環式，烘乾一批僅需半天，但花生不同，且乾燥時也不能讓花生殼破損，因此必須拉長烘乾時間，每批花生烘乾約需36∼48小時，時間拉長便需要耗費更多能源，烘乾價格因此提高。對比水稻乾燥費每公斤約1.4∼1.7元，花生每公斤乾燥費高達8元，且帶殼花生相當佔體積，烘乾過程要投資設備及空間，種種成本疊加下，農民和業者對於濕莢收購更加卻步。

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