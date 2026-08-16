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進口花生混淆視聽　應落實原產地標示

聯合新聞網／ 豐年
花生製品未標示主原料來源，對國產花生是最大打擊。
花生製品未標示主原料來源，對國產花生是最大打擊。

【文／林怡均】

市售花生絕大多數為加工品，中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴說明，食用花生採收後僅25%帶殼販售，大多是水煮、焙炒；75%國產花生則脫殼後加工，製成炒、滷花生，或是磨碎製作花生醬、壓榨成花生油，且花生製品的通路以傳統市場為大宗，估計約40%∼50%花生從傳統市場流通。

加工的需求也牽動臺灣花生的種植，國產花生70%為籽實大、榨油蒸煮兩相宜的臺南14號。過往臺灣花生多用於榨油，如今市售花生製品極多，例如：傳統花生糖、街邊甜品小店供應花生湯、餐館裡的滷花生、連鎖通路的罐裝花生、花生仁湯和花生醬。中華民國落花生產業協會現任理事長黃柏文擔心，便宜的美國花生將全面攻佔花生的加工市場。

對此，農業部政務次長胡忠一曾表示，進口脫殼花生多作為加工原料，臺灣花生與美國花生確實存在巨大價差，但美國花生口感較硬，國產花生並不會因此被打倒，以稻米例子來看，日本米為全球最貴，也面臨進口競爭，依然是全球精品米的代表。

資料來源／農業部　製表／闕郁珉
資料來源／農業部　製表／闕郁珉

國產花生多為籽大飽滿的臺南14號。
國產花生多為籽大飽滿的臺南14號。

實質轉型後難辨原產地 低廉進口花生混淆視聽

產業擔心來自於「標示混淆」，依照臺灣現行規範，進口農產品來臺加工，產品價值提高35%即為「實質轉型」，僅需標示製造地臺灣。亦即，進口花生來臺製成花生糖、花生醬，便成了「臺灣」花生糖及花生醬。慶隆農產加工廠第三代經營人蔡忠憲指出，進口脫殼花生脫膜成仁後，無論是外觀還是氣味都難以識別，而從他的客戶採購情形來看，街邊、商店裡的花生仁湯大多使用進口花生。

進口花生製成加工品混淆視聽，是國產花生最大的痛。雲林農民黃祈堯指出，對比於鳳梨、芒果農可直接以鮮果發展自有品牌，花生多經加工才銷售，品牌建置成本相對高，他今（2026）年春節時嘗試製作花生糖，撥出700∼800臺斤加工，營業額約10萬元，遠高於落花生產地收購價約4萬元，但卻已達極限，「很難再增加了！」

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