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關稅配額難敵低價　進口花生逐年增加

聯合新聞網／ 豐年
進口花生年年增加，對臺灣花生造成沉重壓力。
進口花生年年增加，對臺灣花生造成沉重壓力。

【文／林怡均】

美國並非臺灣花生面臨的第一個進口挑戰，農糧署副署長黃昭興透露，自臺灣1990年申請加入GATT（WTO的前身）起，便陸續開放大宗原物料進口，令本土花生栽培面積持續萎縮。2002年臺灣正式成為WTO會員國，農業部資料顯示，臺灣加入WTO必須執行的承諾之一，便是將花生、大蒜等22項農產品，由限制或管制進口改為關稅配額開放進口，意即「一定配額內採低關稅，配額外則課以較現行稅率為高的關稅。」

進口花生的配額核配量採標售制，農業部政務次長胡忠一說明，花生關稅配額5,235公噸由進口業者競標，須支付到岸價格、25%關稅及權利金；配額外關稅每公斤64元，為避免進口農產品大舉輸入、重創本土產業，當進口數量達特別防衛措施（SSG）1萬337公噸，還要加徵3分之1關稅。

資料來源／關務署　製表／闕郁珉
資料來源／關務署　製表／闕郁珉

關稅能爭取緩衝時間 擋不住進口蠶食鯨吞

關務署統計顯示，歷年花生進口量逐年提高，尤其是脫殼花生。臺灣花生產業策略聯盟召集人余仁聖，曾作為產業代表、參與WTO談判過程，他分析，配額訂為5235公噸，主要是依據當時本土花生產量，每年至多10萬公噸為基準，因此設定將進口花生比例設定為5%，然而，隨著國產花生的種植規模、國人花生消費量持續萎縮，花生進口量雖不變，但市佔率卻不斷提高。

進口花生每年僅8個月時間可准入，分別為每年2∼6月、8∼10月。2018年10月第316期《農政與農情》指出，花生主要產期為6月下旬至7月、11月至次年1月下旬，花生進口量佔公告數量9成以上，且參與標售配額廠商權利金及平均決標數量逐年遞增、廠商數卻遞減，花生進口商間競標配額情況益日趨集中，形成配額壟斷性競爭現象，則使得廠商進口成本逐年墊高。

換言之，每年進口花生配額都是「用好用滿」。但即便加上關稅、權利金，進口花生依然比臺灣花生便宜，比對關務署和農糧署資料可知，國產脫殼花生仁批發價每公斤破百，印度、阿根廷集巴西的進口脫殼花生報價落在每公斤40∼50元之間。今（2026）年臺美簽署對等貿易關稅，未來美國花生將無關稅配額的限制。

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