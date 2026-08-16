飲食改變、人力短缺、氣候異常　臺灣花生60年減8.7萬公頃

【文／林怡均】

早期國人在灶腳裡放柴生火，再將花生油倒入鍋中炒菜煎蛋，熱騰騰的家常菜，每一口都盈滿花生油的香氣。雲林縣虎尾鎮農會總幹事蔡武吉細數，在大豆油、橄欖油出現前，花生油及豬油是過往國人廚房裡必備料理良伴，花生不僅出現在一日三餐，交際場合更不可或缺，農會或村里長，甚至公司行號的會客桌上，總有一包花生，三五好友泡茶喝酒閒聊，亦要搭配花生。

隨著國人飲食習慣改變，花生的存在感漸漸淡了下來。蔡武吉分析，低廉的進口大豆來臺後，精煉出價格親民的大豆油，花生油的市場份額被侵蝕，此外，隨著加工品原料選擇變多，例如：南瓜子、腰果、開心果、杏仁等堅果類食品原料，陸續進口後排擠了花生，餐桌上的花生慢慢黯然失色。

資料來源／農業統計年報 製表／闕郁珉

大豆沙拉油、進口花生 排擠國產花生市場空間

1960年代，國民政府開放油廠設立，植物油提煉技術及效率都提升，大豆沙拉油快速擴散。從農業統計年報可以看到，1960年代起花生面積逐年下滑，有時甚至每年退守面積超過一萬公頃。農業部農糧署副署長黃昭興表示，1960年代後臺灣經濟起飛，大量農村人口移入工業區和都市，高度仰賴人力的花生產業便隨之萎縮。

1990年代，花生產業再度迎來新挑戰。黃昭興表示，臺灣1990年申請加入關稅貿易總協定（GATT）（世界貿易組織，WTO的前身），為了加入國際貿易組織，臺灣開放了許多外國農產品，例如：花生相關製品進口量大增。2002年臺灣加入WTO，進口花生正式叩關。臺南區農業改良場副研究員陳國憲回憶，加入WTO前，臺灣花生面積近3萬公頃，當時為因應進口花生的衝擊，綜合評估後，最終政策設定目標，將臺灣花生栽培面積縮減至2.4萬公頃以下，而後加上關稅配額等措施，保障本土產業。

農村人口外移老化 曬花生困難重重

雖然有保障，但近24年來，本土花生面積依然持續衰減。陳國憲指出，臺灣加入WTO後，花生栽培面積持續衰減，最關鍵原因仍是勞動力。

花生播種至採收約需100∼145天，臺灣種植的是直立型花生。陳國憲表示，直立型花生比較方便拔除和採收，目前花生栽培到採收幾乎全面機械化，採後處理仍仰賴大量人力，尤其是「曬花生」，花生長在地下，農機採收會先刨起土，將地下的花生翻起，攪碎葉片後得到一莢莢花生，此時的花生含水率50%以上，必須乾燥後才能加工食用。

依據農業統計年報，2024年臺灣花生栽培面積約1.7萬公頃，其中7成集中在雲林縣、2成坐落在彰化縣。每逢產季，曬花生便會成為臺灣獨特地景，農民會將花生鋪在馬路上，鄉村戲稱「花生採收，馬路只剩一半」。陳國憲表示，曬花生並沒有固定的厚度或模式，一分地剛採下的濕莢花生約鋪滿20∼30公尺。

第1屆百大青農張建豪專攻花生，種植面積約3∼4公頃，每逢產季便需全家出動，67歲的母親、47歲的他和妻子，3人馬不停蹄搬起沉甸甸的濕花生，全部面積約需300∼400公尺的空間。每批花生最少要曬5∼7天，黑金剛花生最少需10天，曬花生費時費力又怕下雨，偏偏臺灣高溫多雨，曝曬期間一遇到雨，花生農的心血便可能付諸東流。

曬花生仰賴人力，但農村人口外流且老化。

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