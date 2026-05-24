「茂生農經」轉生飼料至禽畜一條龍

【文／萬蓓琳攝影／吳尚鴻】

在1980年代只有老三臺電視臺時，有部紅遍大街小巷的連續劇《星星知我心》，曾創下收視率60％的佳績，「這部戲就在我們的南投養鴨場拍攝的。」當時擔任養鴨場場長、現任中華民國乳業協會秘書長方清泉笑說，「那時每天都會陪著女主角吳靜嫻吃飯、小酌。」一句話道出茂生農經的悠久歷史。

茂生農經早在1970年代就開始養鴨，「不只是賣鴨子，當時有個獨門生意是賣胚胎鴨蛋。」董事長吳清德笑說，「這些鴨蛋隔天就會破殼生出小鴨，我們以遠東航空包機送到香港，香港再轉賣進深圳孵成小鴨，另外也用專機賣到越南，他們喜歡直接吃這種胚胎鴨蛋。」

「這批鴨是當年八國聯軍攻入北京，將北京大鴨帶回繁殖配種，體型碩大、產蛋率高、換肉率也好。」方清泉說。當時大陸經濟條件較落後，透過香港的股東牽線，小鴨得以間接從臺灣引入。「送胚胎鴨蛋很講究，要注重保濕，我們在蛋外面鋪滿了水草、豆芽菜。當時一年賣出2000萬顆蛋，遠航還裡面還有個笑話，說他們靠這些胚胎鴨蛋，多買了好幾臺飛機。」

茂生農經的發展歷程，就如同臺灣社會經濟發展的一頁縮影，超過一甲子的歲月，處處可見認真打拼的精神，雖於2018年上櫃，但卻始終低調，直到貼近了解，才發現其歷任經營者生意手腕靈活多變，令人嘆為觀止。現任董事長吳清德今年82歲，從21歲進到茂生超過60年，至今固定於每周一到周四，分別到南投竹山養豬場、彰化芳苑洗選蛋場、高雄飼料廠巡視一圈，活力依舊充沛。

1970年代茂生農經就開始養鴨，當年還曾將胚胎鴨蛋包機賣往香港。

國際貿易打基礎 專做獨門生意

賣胚胎鴨蛋只是茂生農經早期的數桶金之一。「最早是代理日本十字花科種子。」吳清德說，臺灣氣候炎熱，日治時期，日本人引入大量十字花科的溫帶蔬菜品種，「當時的老闆娘，年輕時在三井企業做這個業務，」後來與創辦人黃勳風結婚後，「就把日本十字花科種子代理權拿下來，包括有賓利白菜之稱的山東大白菜、橄欖菜、高麗菜都是熱銷種子。」

黃勳風是1 9 4 0 年代、具濃厚美軍色彩的「民航空運隊」（Civil Air Transport，CAT）貨運處處長出身，對國際貿易非常敏銳，國民政府撤退後，其家族分布在臺灣、香港與東南亞，皆為茂生農經的股東，也為早期茂生農經的國際貿易事業打下基礎。

除了種子、胚胎鴨蛋外，香港股東還引入產於南非、與中非安哥拉海域的魚粉。「當時遠洋漁船捕撈後，在船上直接加工成罐頭，下腳料打成魚粉，經過基隆港下貨賣給茂生，非常新鮮，很香很甜還有點QQ的。」吳清德當時擔任採購，每批魚粉都會親自試吃，「曾有個基隆暖暖的客戶，每次都買好幾大包，在市場炒一炒賣給人吃，由此可見魚粉的新鮮度。」

「我們是第一家賣進口魚粉的，品質比臺灣本地的好。每次魚粉到貨，臺灣各大養雞場、蛋雞場來載魚粉的卡車就會在公司前面排隊，除了自用外，根本來不及進倉庫就賣完了。」吳清德笑說，「1960年代，養雞業界就有人說，如果沒有吃茂生的魚粉，雞長不好，蛋也生不好。」

茂生農經專供有色雞、水禽類配方飼料。

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