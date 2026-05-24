「大武山」以養殖系統升級蛋的價值

【文／萬蓓琳攝影／吳尚鴻】

去年（2025）3月中旬，位在屏東縣新埤鄉的大武山牧場傳出火災，燒毀2棟雞舍，「我第一時間就只擔心，沒有蛋供應給客戶怎麼辦？」營運長魏毓恆說，「雞舍有保險，燒毀再重建就好了，但是我們缺蛋的這段時間，該怎麼樣幫客戶去解決問題，會不會因此而流失客戶？」

接下來2週內，魏毓恆帶領團隊親自跟每個客戶溝通，包括全家、麥當勞、全聯、早餐店美芝城等，「我們的客戶不多，但都是大型連鎖系統，我們只是不能賣蛋，但直接影響到客戶無法供餐。」魏毓恆說，「客戶買我們的蛋，是信任大武山的管理，畢竟我們的蛋價比大多數的同業平均貴3成。」魏毓恆說，「除了養殖流程全面監控外，我們洗選蛋挑的比較嚴謹，平均約7成的可包率（可以包裝的規格），其他是規格外的，等於是做了蛋的分級。」

缺蛋之後要協助客戶調蛋，「外面的牧場狀況如何？要怎麼控管？都要再三跟客戶說明。」魏毓恆說，「客戶都很謹慎，不只是聽我講，他們自己還要親自去牧場訪查，如美芝城的老闆就看了兩次才接受。因為他們要花很多力氣去說服加盟主買大武山的蛋，不然加盟主會覺得，為什麼市場的蛋只要3元，卻要花5～6元買大武山的蛋。」

不幸中的大幸是，發生火災時是冬天，「那時候市場上蛋過剩，還有農民主動來問我們要不要收。再加上為了籌備今年下半年啟用的洗選蛋場，大武山剛好買了一個蛋雞場，能夠供應部份產能。」魏毓恆說，「這幾年我們一直在看大型牧場，一開始不急，會先透過食品安全部門去了解飼養狀況，接著會觀察一陣子。我希望這不是買賣而是合作關係。合作之後大武山每週都會派獸醫過去看並提出報告、每天都會檢測雞蛋的相關數值，有問題馬上反應，如分析為何蛋殼比較薄，大多數的農民都能接受，我們也願意給比市場高一點的收購價。」

大武山的雞舍有全套環境控制設備，播放莫札特音樂降低雞隻壓力。

客戶需求優先 打破傳統畜牧業思維

「一開始是找4間設備符合條件的牧場，他們都是密閉式且100％自動化設備，最後卻刪除2間，主要是場主的心態。」魏毓恆說，「雞舍幾乎都會有老鼠，我們偶爾也會出現，但是客戶要求很嚴格，如要供應給麥當勞的洗選蛋場，要經過他們自己系統的國際認證，全臺灣不超過3家。」之前大武山雞舍也曾經有過老鼠，「麥當勞提出要求，我們至今都月花5～6萬元請專業公司來佈餌，處處小心。若其他牧場掉以輕心，我們很難跟客戶交代。」

大武山牧場母雞下蛋後，全程由自動化設備蒐集、輸送至洗選處理。

成立於2007年的大武山，如今是僅次於大成、卜蜂等大型集團，臺灣第三大的蛋品供應商，日產120萬顆蛋，還於2025年成為臺灣唯一上市的純蛋商，擁有臺灣最大規模單一蛋雞飼養場。早在創立之初，「科學化養殖就是我們的目標，我們從歐洲採購最先設備。包括自動餵料系統、雞舍溫濕度控制及氨氣濃度監控等。」魏毓恆說。

1990年代左右，魏毓恆的父親魏尚將、翁家、國興飼料股份有限公司林添貴等，合作成立專養土雞的台禽股份有限公司，「當年台禽的土雞大約佔了全臺20％的市場，一年可以銷售600～700萬隻土雞，營業額約30億元左右，但是土雞價格波動很大，公司不想在同一項目上繼續擴張。」魏毓恆說，「父親與當時的股東決定轉投資做其他事業，當時在國內外看了很多，甚至還考慮過靈骨塔、飯店，最終鎖定在蛋雞或是白肉雞。」最後排除白肉雞選擇了蛋雞，「因自己沒有大型的白肉雞電宰廠，往下游不易發展。更重要的是，股東們覺得養蛋雞應該跟養土雞差不多才決定投入，成立大武山牧場。」

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