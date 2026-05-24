「永鴻國際生技」全臺動物用藥龍

【文／林怡均攝影／吳尚鴻】

「發育這麼好，是不是吃歐羅肥？」這是半個世紀前用於戲稱、誇獎長得健壯的小孩或成年人。「歐羅肥」為抗生素飼料添加劑，主成分為金黴素，由美國氰胺公司1948年開發而來，美國氰胺公司和臺糖公司於1960年合資成立「臺灣氰胺公司」，正式將歐羅肥引進來臺，主要用於養豬產業，可預防豬隻細菌性腸炎、肺炎，且可促進生長及提高存活率。

臺灣氰胺公司為當時畜牧產業注入活水，引入許多動物用藥，也培育諸多人才，而後臺灣氰胺先後於1994年、2009年被美商惠氏及輝瑞藥廠收購，2013年輝瑞將動保事業部獨立分割、成立「碩騰生技」，2016年永信集團第三代鍾威凱主導、出資8億元收購碩騰生技，並更名為「永鴻國際生技」。

引進歐羅肥一甲子 永信收購改名永鴻

永信集團原先耕耘人用的學名藥，鍾威凱表示，開發人藥的國際門檻隨著法規不斷提高，因此製藥成本不斷增加，但以臺灣市場來說，因健保定期刪減藥價，人藥利潤不斷下滑，同時面對國外競爭，例如：美國學名藥市場為全球最大，其中7成來自印度，印度在政策、匯率上都有競爭優勢，臺灣的製藥成本難以競爭，「感受到學名藥的黃金年代已過。」

眼見學名藥黃金年代不再，鍾威凱決定往動物用藥拓展。

2015年恰逢碩騰生技出售全球部分資產，當時農委會推動「分廠分照」，意即人用藥及動物用藥獨立生產。為讓集團多元發展，鍾威凱於永信集團董事會提議採「積極收購」，他坦言，集團已有動物藥品部門，營收約3億元新臺幣，若收購歷史悠久的碩騰生技，有機會成為臺灣第一。

歷時半年討論，永信集團發動了「鈔」能力，收購後加速發展動物醫藥事業。有別於人用藥經營醫院、診所和藥局，動物用藥主力客戶則為飼料廠、畜牧場、動物醫院及寵物美容店等，相對複雜得多。鍾威凱細數，碩騰留下資產為大量藥證、配方以及客戶訂單，不過既有實體工廠的生產線老舊，因此收購9年來，永鴻持續投入6億擴增廠房設備，並將8條產線擴至15條。

任何組織最需費心的是「人」，永信集團將原本動物藥品部門分割出40～50人，與碩騰生技轉任50～60人整合，而銷售方面在整併初期較多衝突，因為永信集團採直營，但外商公司多採經銷，兩邊產品約三成重疊，最後永鴻採經銷與直營並行，並與產業夥伴共利、共學、共好，且重新設計獎金制度，更嚴格要求經銷配合銷售政策、管控末端售價，免去削價的困擾，讓直營、經銷以及實體通路都能攜手成長。

鍾威凱為化學背景，剛收購時對畜牧產業的知識、客戶完全不熟悉，為彌補專業，他花費大量時間一一拜會產業界專家，包含全臺大專院校的動物、獸醫相關科系學者，例如：中興大學動物科學系名譽教授余碧、臺灣大學動物科學系名譽教授徐濟泰。除了學者，鍾威凱亦親臨飼料廠、畜牧場、動物醫院，也接觸各縣市獸醫師公會與臨床學會。

不只自己學習，鍾威凱也經常邀請畜牧界產學研專家，來到工廠演講，讓研發、行銷及業務團隊一同學習最新致病菌研究與治療方案，更與全臺養殖生產者協會、青農讀書會合作，邀請臺大、興大等動物專業學者、舉辦技術交流會。此外，永鴻國際生技提供產品時，會告知客戶明確使用方法及用量、提供實驗室數據，讓客戶有參考依據。

永鴻國際生技持續投資，擴增廠房設備及產線。

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