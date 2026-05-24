快訊

若中國拿下台灣會怎樣？日媒曝光防衛省2010年評估 美軍馳援恐受阻

影／新竹男載2友撞客運失控 轎車暴衝撞進超商驚悚畫面曝

黃仁勳今預定與張忠謀晚餐 張淑芬揭他最愛美食是這道菜

「永鴻國際生技」全臺動物用藥龍

聯合新聞網／ 豐年
永鴻國際生技董事長鍾威凱。
永鴻國際生技董事長鍾威凱。

【文／林怡均攝影／吳尚鴻】

「發育這麼好，是不是吃歐羅肥？」這是半個世紀前用於戲稱、誇獎長得健壯的小孩或成年人。「歐羅肥」為抗生素飼料添加劑，主成分為金黴素，由美國氰胺公司1948年開發而來，美國氰胺公司和臺糖公司於1960年合資成立「臺灣氰胺公司」，正式將歐羅肥引進來臺，主要用於養豬產業，可預防豬隻細菌性腸炎、肺炎，且可促進生長及提高存活率。

臺灣氰胺公司為當時畜牧產業注入活水，引入許多動物用藥，也培育諸多人才，而後臺灣氰胺先後於1994年、2009年被美商惠氏及輝瑞藥廠收購，2013年輝瑞將動保事業部獨立分割、成立「碩騰生技」，2016年永信集團第三代鍾威凱主導、出資8億元收購碩騰生技，並更名為「永鴻國際生技」。

引進歐羅肥一甲子 永信收購改名永鴻

永信集團原先耕耘人用的學名藥，鍾威凱表示，開發人藥的國際門檻隨著法規不斷提高，因此製藥成本不斷增加，但以臺灣市場來說，因健保定期刪減藥價，人藥利潤不斷下滑，同時面對國外競爭，例如：美國學名藥市場為全球最大，其中7成來自印度，印度在政策、匯率上都有競爭優勢，臺灣的製藥成本難以競爭，「感受到學名藥的黃金年代已過。」

眼見學名藥黃金年代不再，鍾威凱決定往動物用藥拓展。
眼見學名藥黃金年代不再，鍾威凱決定往動物用藥拓展。

2015年恰逢碩騰生技出售全球部分資產，當時農委會推動「分廠分照」，意即人用藥及動物用藥獨立生產。為讓集團多元發展，鍾威凱於永信集團董事會提議採「積極收購」，他坦言，集團已有動物藥品部門，營收約3億元新臺幣，若收購歷史悠久的碩騰生技，有機會成為臺灣第一。

歷時半年討論，永信集團發動了「鈔」能力，收購後加速發展動物醫藥事業。有別於人用藥經營醫院、診所和藥局，動物用藥主力客戶則為飼料廠、畜牧場、動物醫院及寵物美容店等，相對複雜得多。鍾威凱細數，碩騰留下資產為大量藥證、配方以及客戶訂單，不過既有實體工廠的生產線老舊，因此收購9年來，永鴻持續投入6億擴增廠房設備，並將8條產線擴至15條。

任何組織最需費心的是「人」，永信集團將原本動物藥品部門分割出40～50人，與碩騰生技轉任50～60人整合，而銷售方面在整併初期較多衝突，因為永信集團採直營，但外商公司多採經銷，兩邊產品約三成重疊，最後永鴻採經銷與直營並行，並與產業夥伴共利、共學、共好，且重新設計獎金制度，更嚴格要求經銷配合銷售政策、管控末端售價，免去削價的困擾，讓直營、經銷以及實體通路都能攜手成長。

鍾威凱為化學背景，剛收購時對畜牧產業的知識、客戶完全不熟悉，為彌補專業，他花費大量時間一一拜會產業界專家，包含全臺大專院校的動物、獸醫相關科系學者，例如：中興大學動物科學系名譽教授余碧、臺灣大學動物科學系名譽教授徐濟泰。除了學者，鍾威凱亦親臨飼料廠、畜牧場、動物醫院，也接觸各縣市獸醫師公會與臨床學會。

不只自己學習，鍾威凱也經常邀請畜牧界產學研專家，來到工廠演講，讓研發、行銷及業務團隊一同學習最新致病菌研究與治療方案，更與全臺養殖生產者協會、青農讀書會合作，邀請臺大、興大等動物專業學者、舉辦技術交流會。此外，永鴻國際生技提供產品時，會告知客戶明確使用方法及用量、提供實驗室數據，讓客戶有參考依據。

永鴻國際生技持續投資，擴增廠房設備及產線。
永鴻國際生技持續投資，擴增廠房設備及產線。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

相關新聞

「茂生農經」轉生飼料至禽畜一條龍

茂生農經從代理日本種子、跨境輸出胚胎鴨蛋，到引進魚粉、投入飼料產業，再延伸至養雞鴨豬殖與蛋品市場，日產百萬顆洗選蛋，這家將近70年的老字號，始終清楚自身定位。在不同時代的環境限制與市場壓力下，茂生選擇的不是追求規模，而是不斷調整位置，逐漸成為市場上不可忽略的存在。

「大武山」以養殖系統升級蛋的價值

一場突如其來的火災，讓大武山牧場短時間失去部份產能，也讓這家蛋品公司的經營邏輯被放大檢視。當市場仍以低價為主導，大武山選擇投入高成本的自動化設備與嚴格分級制度，並直接面對連鎖餐飲客戶，建立不同於傳統蛋商的經營模式。從養殖管理、飼料控制到洗選分級，大武山將雞蛋從農產品，轉變為可以被管理與信任的商品，在競爭的市場中走出一條全新的路。

「永鴻國際生技」全臺動物用藥龍

國內的動物用藥約三成來自永鴻國際生技，前身為碩騰生技、臺灣氰胺，在臺已有一甲子，曾引進家喻戶曉的飼料添加劑「歐羅肥」，2016年被永信集團收購後交棒經營，目前全臺過半養豬場為其客戶，在既有的經濟動物用藥基礎下，進一步拓展伴侶動物市場、結合AI建立快速診斷平台，讓用藥更精準、守護動物生命。

從電宰到連鎖餐飲「超秦」打造肉雞帝國

隨著飲食西化、健身風潮興起，雞肉已成國民新主食。超秦企業既是見證者，也是推手之一，從養雞、動物藥品經銷，跨足電宰，再延伸到餐飲事業，目前屠宰量佔全國白肉雞7%。超秦藉由AI及科技的導入，不斷改善供應鏈，幫助雞農紀錄飼養數據、替客戶找出最佳方案，並持續以低碳等概念調整各環節，攜手生產及銷售共同打造可永續發展的肉雞帝國。

「祥圃」從豬肉創造農食鏈的新價值

在臺灣畜牧產業中，長期存在一種結構性的斷裂—生產者專注養殖，市場則由通路主導，產品價值難以被完整傳遞。吳季衡帶領祥圃股份有限公司選擇將斷裂連結，從動物營養品出發，跨入養殖、分切與品牌經營，試圖建立一條從農場到餐桌的完整農食鏈。過程中，不只是產品的改變，更是對產業運作方式的重新思考。當市場規模受限、價格競爭激烈，如何讓品質被理解、讓價值被看見，成為這家公司持續推進的核心問題。

除了免費 學校午餐更需配套

今（2026）年1月，臺北市長蔣萬安宣布免費學校午餐政策，如同一顆落水巨石，在全臺掀起了漣漪，其餘縣市陸續跟進，加上《財劃法》修正，許多中央補助核撥給地方政府使用，使學校午餐備受關注。不少家長擔心午餐免費拉低供餐品質，但若回頭檢視過往學校午餐的供應，各縣市餐費不一、供餐及對應教育方針都不同，比起費用，更應透過專法建立制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。