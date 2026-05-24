從電宰到連鎖餐飲「超秦」打造肉雞帝國

【文／林怡均攝影／吳尚鴻】

超秦企業現任董事長卓靖倫回憶，父親卓元裕在1973年成立「信裕行」，成為臺灣氰胺公司的代理商，賣過歐羅肥等各式動物藥品經銷，長年奔走畜牧場是工作需求，更成為父親生活的一部分，父親也因此與雞農建立起緊密連結。

卓元裕在拜訪牧場過程中，不斷聽聞雞農訴苦「養的雞賣不掉」，他心底興起了為雞農服務的念頭。1982年恰逢臺灣氰胺公司調整經銷制度，加上當時北中南區的毛雞價格不穩定，卓元裕便與雞農集資成立桃園肉雞運銷合作社，1985年成立電宰廠「超秦畜產公司」。

雞農、動物藥品經銷起家 不捨農民而踏入電宰

桃園肉雞運銷合作社早期業務為毛雞批發交易，卓靖倫說明，農產品批發交易多在半夜運作，當時的父親雖已成家立業，但仍事必躬親，過著半夜工作、白天休息的日子，如此生活模式有別於多數人作息，「爸爸思考後認為這樣發展難以長久」，於是才決定經營作業穩定、可正常上下班的電宰廠。

如今電宰雞已稀鬆平常，但在早期並不尋常。卓靖倫細數，當時國內主流雞種為土雞，然而土雞種類繁多且大小不一，父親設置的電宰產線鎖定白肉雞，電宰後的白肉雞需搭配冷鏈、溫度會快速下降，但以往國人偏好市場現宰的溫體雞，電宰雞肉和溫體雞的存放生產銷售模式有很大的區別。

無論是雞種還是肉品類型，卓元裕的決定都有別於主流，多數人都認為冒險，但事後看來卻相當具前瞻性，因為卓元裕成立電宰廠時，正逢肯德基、麥當勞等西式速食，以及頂好超市來臺，餐飲及外國超市採購肉品要求規格化、屠宰環境必須清潔，通路嚴格的要求，成為超秦崛起的契機。

白肉雞的需求成為超秦崛起的契機。

二代接班以終為始 從餐飲往畜產學習

在卓靖倫的童年裡，全家人每天都圍著工作打轉，父親卓元裕總待在廠內盯著設備，他和手足們的童年也多半在廠內度過，作為家中獨子，卓靖倫早早做好了接班的心理準備，同時在每日起起伏伏的價格裡，感受到「做生意很有趣」。

在正式接棒前，他常跟著父親、長輩一同與雞農、肉品客戶交流，直至2023年才正式接班為超秦董事長。卓靖倫坦言，與家人共事等於永無下班之時，長輩們猶如古代寓言中的老嫗，總在晴天、雨天時分別擔心賣傘與賣扇的孩子，對於未來的期待與擔憂永無終點。

1993年老字號早餐店「麥味登」面臨經營困境，食材供應商「超秦」收購品牌，從畜牧業跨足餐飲，陸續推出「綠野農莊」、「炸雞大獅」等品牌。為了打磨自己，卓靖倫於2007年先接手餐飲事務，並將餐飲事業分割成立「揚秦國際」，專注經營麥味登、炸雞大獅等品牌。

卓元裕從畜產起家跨足餐飲，卓靖倫則從餐飲回頭往畜產學習。父子倆人歷程不同，思維亦有別，卓靖倫認為，父親決策多以投資效益與實作經驗考量，例如：投資最新最好的設備來提高效率，但農產品毛利率低，設備更新後的成本回收較慢，或總是親自拜訪雞農了解現況。而隨著電宰產能逐步擴大，管理的時間越來越不足，也無法即時掌握生產狀況。

卓靖倫接班的學習歷程以終為始。

雞農一同變革 導入AI數位轉型

接棒必須與家族的關愛共處，並做出突破。卓靖倫選擇「數位轉型」，2017年時建立AI智慧農業管理平臺，平臺串聯旗下100多間養雞場，利用感測器紀錄肉雞生長曲線，系統也會根據生長曲線預估雞隻成長趨勢，並配合AI價量預測模型，提高合規率及訂單滿足率。

數位轉型讓經驗得以傳承，卓靖倫坦言，過去超秦與雞農多採口頭約，合錄相關資訊與加入感測器紀錄時，雞農起先不悅，「問我們是不是以後都不來了」，但超秦與雞農共享數據，雞農也漸漸感受到好處，例如：某批雞出貨後發現體重減輕，雞農能透過數據回溯生產期間，找出原因並改善。

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