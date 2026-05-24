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「祥圃」從豬肉創造農食鏈的新價值

聯合新聞網／ 豐年
吳季衡花了13年打造臺灣精品豬肉品牌「究好豬」。
吳季衡花了13年打造臺灣精品豬肉品牌「究好豬」。

【文/ 萬蓓琳攝影/ 吳尚鴻】

走進雲林縣大埤鄉的「良作工場」，映如眼簾是一間寬廣的透明分切室，眼前的景象顛覆了傳統對豬肉攤的想像。這裡擁有360度俯瞰視角、明亮、低溫的透明肉品分切廠。肉品分切人員手中的刀刃精準地遊走於骨肉之間，每一刀的去留、每一塊餘肉的修整，都經過精密的計算。

吳季衡回憶起剛跨足肉品分切初期，幾乎是整天待在廠裡跟著同仁學習。他會指著師傅切下來的碎肉問：「這塊為什麼要切下來？有沒有可能再利用？」這種近乎執著的追問，背後代表的是祥圃對豬肉價值的極致挖掘。為了打破一般人對豬肉的傳統印象以為豬肉只有梅花、里肌、三層肉等的刻板定義，除了聘請國內業界專家外，也邀請國外分切高手現場示範。有一次，當丹麥國外師傅切出臺灣市場少見的部位時，吳季衡轉頭問自家的廠長：「我們能不能也試試看？」

這不只是吳季衡一個人的冒險，而是一場集結團隊智慧的「Team Effort」。他們邀請燒肉店的老闆或餐廳主廚親自來到分切現場，當場挑選特定部位做細分切立即烹調，結果令人驚豔，「豬肉口感竟然可以媲美牛肉。」就如同牛肉一般，即便各國略有不同，但主要產牛國都有更多部位，甚至是肉質分級的標準，於是祥圃也定義出如「扇子肉」、「肩捲芯」、「臀尖肉」、「眼鏡肉」等這些傳統市場極難見到的精緻品項，最終彙整成了祥圃旗下品牌「究好豬」的產品，賦予了國產豬肉全新的價值。

祥圃的「良作工場」是臺灣畜牧業第一座觀光工廠。
祥圃的「良作工場」是臺灣畜牧業第一座觀光工廠。

鮭魚產業震撼教育 用20年來回應

「幾乎現在的投入都要追溯到2003年挪威的一場震撼教育。」當時還在求學階段的吳季衡，隨父親吳昆民遠赴挪威參訪鮭魚養殖產業。在那裡的超市貨架前，吳季衡看見了一塊輪切鮭魚肉，其背後的數位溯源透明度令他驚愕不已，「消費者只要透過系統，就能回溯這塊肉的所有來源，包含飼料配方、養殖環境、加工廠紀錄，甚至是飼料中添加物的來源都一清二楚。」

在那個「雲端」與「大數據」概念尚未普及的年代，挪威業者已經利用差異化管理建立起強大的行銷公信力。當時這套系統是因應全球對食品安全的恐懼而生，但挪威人卻從中找到了品牌價值的突破口。吳季衡回憶，這場參訪徹底點醒了他，當時的臺灣畜牧業各個環節是完全斷裂的，大家雖然致力於把自己的部分做好，卻缺乏跨環節的連結與價值的傳遞。

回到臺灣後，吳季衡幾乎是以內部創業的精神，在臺灣這片土地上，建立一條從農場到餐桌、價值互通且公信力足夠的完整產業鏈。

祥圃2003年從動物營養品代理商轉型成為製造商。
祥圃2003年從動物營養品代理商轉型成為製造商。

祥圃成立於1984年，由吳昆民與中興大學畜牧及獸醫系的同窗好友林永豐等人創辦。早期公司以熟悉畜牧專業為優勢，代理瑞士羅氏藥廠的動物營養品及銷售美國種畜（Ag-World）的種豬與精液，在臺灣市場佔有率數一數二。

1997年口蹄疫爆發，疫情之前，臺灣曾是出口產值高達500億台幣的豬肉大國，當時羅氏藥廠將動物部門售予荷蘭帝斯曼（DSM）集團，疫情爆發後，DSM隨後決定放棄臺灣市場轉往大陸發展。此時，吳昆民做出了一個決定公司命運的轉捩點：由祥圃接管帝斯曼留下的專業人員，並自行興建營養品預拌劑廠。

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