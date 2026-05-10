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除了免費 學校午餐更需配套

聯合新聞網／ 豐年
學校午餐應有專法建立完整制度。
學校午餐應有專法建立完整制度。

【文／林怡均】

學校午餐屬於地方自治事項，過往各縣市的餐費、供餐品質參差不齊，可謂一國22制，直到2017年行政院國產標章食材進入學校午餐，透過獎勵金補貼國產及進口食材的價差，讓全國學校午餐供應品質逐漸對齊，城鄉學童餐盤裡的菜色差距也縮小。

然而，去（2025）年《財劃法》修正，每年38億元的標章食材獎勵金費用將核撥給地方政府使用，適逢2026年縣市長選舉，眾多縣市或縣市長候選人將免費午餐列入政策，目前學校午餐的國產標章食材覆蓋率約99%，各縣市雖表態願意支持國產食材，卻未明說目標覆蓋率，以及後續配套政策，讓未來午餐供應充滿未知數。

傳已有縣市取消產履豆漿 學校午餐國產食材恐消失

目前學校午餐約66%由民間團膳業者經手，業者對餐費波動相當敏感。中華民國餐盒食品公會全國聯合會理事長陳明信指出，過去學校午餐的費用調漲不易，業者面對物價通膨，經營步履維艱，所幸在標章食材獎勵金政策下，供餐品質及營運都日益改善，但接下來學校午餐再度回歸地方自治，在沒有制度把關下，學校午餐免費將造成經費排擠效應。

陳明信舉例，假設某縣市有20萬學童，餐費哪怕只是漲2元，縣市政府每日便需多支出40萬元，據他掌握資訊，已有縣市政府因財政無法負荷，打算取消產銷履歷豆奶以及水產品的獎勵金，一旦訊息發布，難保不會引發骨牌效應，政府及民間攜手近十年將國產標章食材覆蓋率拉抬近100%，「很可能一夕之間腰斬！」

據了解，目前學校午餐所用標章食材僅佔全部農糧作物面積4%，學校午餐不用國產食材，會影響農業產銷狀況嗎？陳明信認為，儘管比例看似不高，但若無學校午餐為基礎市場，臺灣的產銷履歷及有機驗證面積根本無法快速增長，標章食材普及是全民受惠，學校午餐便是改變全臺餐桌的關鍵。

部分縣市的產銷履歷豆漿恐因免費午餐政策而告吹。
部分縣市的產銷履歷豆漿恐因免費午餐政策而告吹。

餐費難漲卻常因政策免費 免費需配套午餐才會好吃

陳明信進入校園團膳已20年，在他看來，食材價格、廚工薪資年年增加，學校午餐的餐費調漲則極其困難，每1元都需拔河，但每逢縣市首長選舉年，非執政的挑戰者多會端出免費午餐為政策，因為「選民直接有感」，若餐費為50元，每個學童一整年的學校午餐費支出總計可省約1萬用。

外界擔心學校午餐免費將使供餐品質大打折扣，但陳明信認為，當縣市政府決定實施免費學校午餐，意味著縣市政府要負擔經費，若費用合理，第一線團膳業者和學校便能正常運作，「免費不代表吃不好，但免費絕對需要配套」，例如：桃園市已實施免費學校午餐三年，每餐補助51元。

俄烏戰爭時全球原物料、食品都大漲，去（2025）年非洲豬瘟則讓國內廚餘清運費用瞬間翻倍。陳明信表示，戰爭和政策都是無法預期的風險，餐費需從源頭建立起合理的調整機制，全國學校午餐的管理更需要專法，直接納入餐費制定、國產標章食材優先採購、廚工薪資待遇等項目，明確制定出原則，才能制度性地保障學童用餐權益，並讓學校午餐相關產業健全發展。

陳明信認為，學校午餐需要專法建立完整制度。
陳明信認為，學校午餐需要專法建立完整制度。

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除了免費 學校午餐更需配套

今（2026）年1月，臺北市長蔣萬安宣布免費學校午餐政策，如同一顆落水巨石，在全臺掀起了漣漪，其餘縣市陸續跟進，加上《財劃法》修正，許多中央補助核撥給地方政府使用，使學校午餐備受關注。不少家長擔心午餐免費拉低供餐品質，但若回頭檢視過往學校午餐的供應，各縣市餐費不一、供餐及對應教育方針都不同，比起費用，更應透過專法建立制度。

食登平臺大數據改善學童營養

國產標章食材進入學校午餐，雖提升午餐品質、縮短城鄉學童的餐盤距離，但驗收標章、核算獎勵金等繁瑣的行政工作，使得各校第一線午餐秘書上演大逃亡。為延續政策美意、減輕行政負擔，中央建立起食材登錄平臺，並開發APP自動辨識標示，系統檢查後核算，且近年結合AI，讓菜單能準確精算營養及口味，未來更將結合體位資訊，守護學童健康。

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臺版學餐名家為愛掌杓數十載

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一頓午餐，正悄悄改變學習的方式。從教室裡認識食材名稱，到校園種植觀察作物生長，再走進農田與漁場，孩子開始理解食物從何而來，也逐步建立與土地、環境及生產者的連結。當「吃」不再只是滿足口腹之欲，而是一段包含農業、文化與產業的學習歷程，食農教育也讓生活變得更加立體，讓孩子在日常之中，看見一個更完整的世界。

學生餐桌提升農業轉型

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