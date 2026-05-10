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食登平臺大數據改善學童營養

聯合新聞網／ 豐年
教育部建立食材登入平台，持續改善把關食安並行政減量
教育部建立食材登入平台，持續改善把關食安並行政減量

【文／林怡均】

自2017年食安五環政策下，行政院力推國產標章食材供應學校午餐，卻造成第一線行政人員的負擔，甚至出現「午餐秘書大逃亡」。教育部國民及學前教育署體育衛生組組長邱秋嬋坦言，儘管初衷是為提升學校午餐品質，但政策剛上路時，學校並不熟悉標章，亦無法辨別真偽，因涉及獎勵金，驗收須提出佐證，各校必須將包裝上標章逐一剪下，有的標章甚至被肉類血水浸濕，需清洗晾乾才能貼入文件資料。

屏東縣恆春鎮水泉國小現任校長王俞揮曾任午餐執行秘書，他說，午餐執行秘書多是教師兼任，教師有教學專業，卻不懂食品衛生或農業，營運廚房、烹調時把關食安風險是極大壓力，每日剪貼食材標章、驗收、食材獎勵金核銷作業，讓教師工作量增加，儘管午餐執行秘書可減免授課時數，但實際工時遠比純教學長，「大逃亡是必然！」

好的政策需兼顧行政減量，方可長久。行政院食安辦出面協調，由農糧署建立起食材獎勵經費核算系統，國教署則委託成功大學電機系特聘教授王振興和教育研究所特聘教授楊雅婷，分工協作改善校園食材登錄平臺，簡化驗收流程，而後校園食材登錄平臺逐年精進，不僅確實達成行政減量，更讓學校午餐真正變得營養又好吃。

成功大學電機系特聘教授王振興與團隊一同改善食材登錄平臺。
成功大學電機系特聘教授王振興與團隊一同改善食材登錄平臺。

純化大數據並煉金 平臺改善行政減量

電機系傳統研究領域與學校午餐有距離，王振興作為數據科學研究學者，平臺裡每道菜、所用食材，累積成龐大的資料庫，「非常吸引我」，在數據科學領域中，資料如同礦石，從中提取出有用數據、判讀的過程則如煉金。

2019～2022年為改善的第一階段，精煉的第一步便是把所有資料「純化」。楊雅婷前往各縣市，收集第一線營養師和午餐秘書的意見及建議，她發現，在公辦公營、公辦民營及民辦民營的三大供餐形態下，可再進一步細分為11種模式，作業流程主要有五大步驟：開菜、招標採購、驗收、資料公開以及食材獎勵金核銷作業。

第一階段主要改善的是開菜、招標採購以及驗收。開菜需釐清開立者、所用工具，並將食譜一一標準化，標準化涵蓋食材名稱及精確重量，有了明確所需食材名稱及重量便可歸納、轉為採購清單並招標，「驗收」的改善最棘手。楊雅婷經由問卷普查發現，驗收是「午餐秘書大逃亡」的關鍵，因為午餐秘書每天從上午6點半起，必須不斷收集、剪貼標章，行政負擔加重，卻要承受食安風險責任，「老師太辛苦了！」

過往驗收環節需剪貼標章，造成午餐秘書大逃亡。
過往驗收環節需剪貼標章，造成午餐秘書大逃亡。

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