學校午餐每日5百公噸剩食的兩難

【文、攝影／林怡均】

下午1點，餐車陸續載著餐桶回到屏東縣恆春國中的中央廚房，一個個餐桶下車、揭蓋，廚工們將桶內廚餘分類倒出，米飯獨立一區、夾帶湯湯水水的菜肉料理則集中裝桶，廚餘桶上有一層鐵蓋，讓廚餘固液分離。廚工們約花半小時，才將2500人份的餐桶廚餘倒完，而為徹底瀝乾，兩名廚工更直接將手覆在廚餘上加壓。

將廚餘瀝乾，是為了減少體積。中華民國餐盒食品公會全國聯合會理事長陳明信指出，原本團膳的剩食多由豬農收走、作飼料用，去（2025）年臺中的廚餘養豬場出現本島首例非洲豬瘟陽性後，全國暫停廚餘養豬，廚餘無豬農可收，清運成本頓時上漲，他的公司每天廚餘量約6公噸，2025年初每月清運費為2.5萬元，暑假時漲到7.5萬元，非洲豬瘟疫情後至今則來到14萬元。

團膳公司的廚餘過往被定義為事業廢棄物，依法需求乙級清運業者處理。陳明信表示，各縣市行情不一，倘若以他接觸到的行情每桶300～400元計算，而若再加上進入焚化爐的去化費每公噸3603元，他的公司每月廚餘處理費將暴增至63萬。學校午餐的費用有限、每年供餐天數固定，團膳業者的收入是不變的，但廚餘清運將墊高經營成本，所幸環境部今（2026）年2月明確指示，廚餘可被認定為一般廢棄物，因此未來環保清潔隊可協助處理。

2027年臺灣將全面禁止廚餘養豬，今（2026）年為落日轉型期。環境部部長彭啟明已於2月初明確表示，全臺每日約產生2115公噸廚餘，學校午餐佔近1/4，接下來將實施「新惜食運動」，第一階段便從校園開始，因為學校午餐約1/3被浪費掉，必須從源頭管控、減少浪費，環境部會和教育部共同推動。

為減少廚餘體積，廚工必須手動瀝乾。

學校午餐剩食主要為白飯和青菜。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。