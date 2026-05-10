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臺版學餐名家為愛掌杓數十載

聯合新聞網／ 豐年
屏東縣滿州鄉長樂國小廚工洪麗娟，為恆春半島最資深的廚工。
屏東縣滿州鄉長樂國小廚工洪麗娟，為恆春半島最資深的廚工。

【文、攝影／林怡均】

屏東縣滿州鄉長樂國小的廚房裡只有洪麗娟一人，64歲的她是恆春半島最資深的廚工。洪麗娟身高僅147公分、身形單薄，正用兩手拎著1 8公升的沙拉油，步履蹣跚地走向炒鍋，奮力將油倒入鍋中，再揮動半個身子高的鍋鏟開始炒菜。廚房外不時傳來學童的笑聲，有的學童會在下課時間來到廚房門口，用期待的眼神探頭詢問：「洪媽媽，今天中午吃什麼呀？」

身旁的人以「洪媽」暱稱洪麗娟，今年是她在長樂國小掌杓的第27年。洪麗娟是長樂國小的畢業校友，婚後與丈夫一同養羊為生，1991年因緣際會成為長樂國小的廚工，僅工作3年便離開廚房。她直言，離開原因為生計考量，廚工每天工時僅6小時，薪水並不足以支應家庭及養兒育女。

離開的十餘年間，洪麗娟養羊、割牧草並照顧家人，在南國熱情陽光親吻下，她的膚色變深，手腳愈發俐落。2002年，她在幼兒園教師百般請託下，再度回到長樂國小的廚房，點頭的原因是學童們每天期待午餐的眼神。洪麗娟深知，偏鄉學童的家庭多是父母外出工作、祖父母隔代教養，加上交通不便，每一餐飯得來不易，「為了孩子，還是回廚房」，這一煮便是24年。

洪麗娟一人切菜備料，包辦所有炊煮過程。
洪麗娟一人切菜備料，包辦所有炊煮過程。

以母親、祖母的心備餐 車禍住院時仍心繫廚房

在家備餐，洪麗娟從切到煮、吃完飯、洗碗頂多兩小時結束。學校廚房則全然不同，鍋鏟、鍋具的尺寸都更大，每天7點半進廚房，一路洗米煮飯、洗菜切菜、備餐、打餐，必須趕在12點前煮完、分配到各個餐桶中，所有工作只靠她一人完成，在分切肉品問世前，她甚至得親自殺魚、去除鱗骨切肉。

考慮到學校午餐只能提早準備，不能遲到，洪麗娟刻意將廚房裡的時鐘調快20分鐘，強迫自己隨時上緊發條，煮完飯後接著打掃廚房，隨著孩子吃完飯、送回餐桶，她將桶子洗完歸位，下午1點半下班回家，接手家中的養羊工作。長樂國小曾有夜光天使服務，讓學童放學後留校學習，當時的洪麗娟下午整理好家中羊舍，便再回到廚房，為留校學童煮晚餐，儘管奔波勞累，但她心裡只記得要讓學童好好吃飯，「有的阿公阿嬤一早去山裡鋸木材，晚上7、8點才到家，孩子不能太晚吃。」

洪麗娟以母親、祖母的心情為學童煮飯。
洪麗娟以母親、祖母的心情為學童煮飯。

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