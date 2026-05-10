學校午餐成食農教育現場

【文、攝影／萬蓓琳】

中午12點5分，廣播聲準時在新北市汐止秀峰國小響起，楊蕊萍營養師節奏平緩的聲音在全校響起，「今天大家吃的是有機小白菜，來自桃園的有機農場，適合直接清炒。」教室裡，孩子一邊低頭吃飯，一邊聽著食材的名稱、產地與料理方式。

對秀峰國小將近2千名師生來說，學校午餐不僅是吃頓午飯，其延伸出多面向的食農教育，成為一種沉浸式生活體驗。楊蕊萍說，「我們的食農教育，一開始並不是從農地或種植開始，而是從烹飪課而來。我們發現學生上了烹飪課，可以自己作料理，卻無法說明食材來源。」於是課程逐步調整，從「會煮」延伸到「理解」，再進一步回到生產端，形成一條循環式的學習路徑。

讓「吃」成為學習的起點，同時，讓學生在學校就能熟悉農作物的生長，「我們教室走廊上有很大的花臺，對老師而言，距離與頻率是關鍵，讓學生每天都能看到農作物的變化，才可能產生持續的關注。」花臺成為第一個觀察場域，孩子會注意發芽的時間、葉片的變化，甚至討論是否需要澆水，從這些日常細節逐漸建立起與農作物的關係。

秀峰國小的孩子是從親手做飯開始，逐漸認識食材的來源。

從餐桌回到土地的學習路徑

「以前基隆七堵農會會邀請孩子去農場體驗，那時孩子對土地很陌生，有些孩子穿著雨鞋站在田邊遲遲不動，不願意踩進泥土，也有人對環境產生排斥，鞋子沾到一點土就唉唉叫。」楊蕊萍說，「後來與汐止農會合作，會有專業的農夫帶著學生實際操作完整的農作流程，包括整地、土壤改良與播種方式，也會引導學生理解不同作物的種植方式，例如小葉菜適合撒播，空心菜適合條播，而多數蔬菜則以點播為主。這些看似基礎的操作，其實是在建立農業的基本認知。」

現在每個學期，都會有一個班級在老師的支持下，爭取照顧學校裡的菜園，「我們也會提供如堅果、海苔等大家愛吃的小禮物做為獎勵，如今他們真的會自動自發來澆水、拔草，」楊蕊萍說，「每個學期依照季節種植不一樣的作物，包括小黃瓜、絲瓜等，可以看到孩子們從抗拒變成理解，需要的就是持續地接觸。」

秀峰國小老師們帶著孩子把菜種在花盆裡，可以就近照顧與觀察。

秀峰國小的食農教育並不侷限於校園。透過汐止農會的牽線，學生得以進入更完整的生產體系，汐止農會指導員詹雅甯說，「學生曾參與採茶、插秧與挖竹筍等農事活動，也走訪果園製作柚子盆栽。部分班級更進一步參觀豬肉供應鏈工廠，觀察從養殖、分切到配送的流程。這些經驗讓學生理解，食物並非單一來源，而是一段包含多個環節的過程。」食物從餐桌延伸到產地，再延伸到下游產業，「孩子不一定完全理解這一切，但真實接觸了食物從何而來。」

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