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學生餐桌提升農業轉型

聯合新聞網／ 豐年

【撰文／萬蓓琳　攝影／吳尚鴻】

清晨6點，桃園蘆竹的溫室還帶著濕氣，今年46歲的王正堯已經在溫室裡檢查作物、安排今天的田間工作流程，這些工作幾乎每天都一樣。10年前，他還在科技公司上班，收入不錯，如今卻在一座座的溫室間，計算著產量與出貨時間。王正堯說，「一開始沒有想那麼多，就是想創業。」

王正堯最初跟著親戚學農，半年後自己開始種植，從家裡的7分地開始有機栽培，邊種邊找通路，「靠團購、批發市場維持收入，勉強站穩腳步。」轉折發生在第三年，王正堯說，「當時桃園市農會因為缺菜開始零星向他收菜，隔年轉為契作，我的農場開始進入另一個階段。一開始1個月交菜300公斤，後來調升為600公斤，現在1週交到1.2噸。」

學校午餐的需求固定且量大，讓他不用煩惱銷售問題。價格也相對穩定，「1公斤約66～75元，相較拍賣市場的45～50元，不僅價格較佳，也更可預期。農業最怕的是賣不掉，穩定通路讓我敢繼續種。」不僅如此，王正堯也開始擴大規模，農地從7分增加到2甲以上，「我過去在科技業是做排程管理的，現在應用到農場，每一個溫室都是一條生產線，排程、控產、分批出貨駕輕就熟。」

這個改變，不只發生在王正堯身上，桃園市農會從2011年開始就供應新北市學校午餐的有機蔬菜，如今其運作的供應系統已極具規模。農產加工部主任陳舒宜說，「當時先配合新北市供應學校午餐每週一次有機蔬菜，至2025年，每日供應新北市、桃園市學校團膳，以及臺北、新北截切廠約5噸蔬菜，服務約5萬名學童，每週供應量可達65噸，每學年總量已達到1300噸以上的有機蔬菜。」

桃園青農王正堯因穩定供應學校午餐有機蔬菜，種植面積成長3倍
桃園青農王正堯因穩定供應學校午餐有機蔬菜，種植面積成長3倍

從農民到系統 學校午餐支撐完整供應鏈

為此，桃園市農會2013年成立有機蔬菜流通中心，也是全國首家通過有機驗證的農會，其範圍包括有機產品、加工流通以及截切廠。陳舒宜說，「早期我們只能供應原菜，現在能供應截切到加工，逐步建立完整系統。目前農會與約44位農戶契作，有機驗證面積達118公頃，為了穩定供應，農會建立生產規畫：全年固定8種蔬菜，如小白菜、青江菜、小松菜等；再依季節調整，例如夏季增加空心菜與莧菜，冬季則轉為菠菜與山茼蒿。」在北北桃的學校午餐中，有機蔬菜與產銷履歷食材已成為主流，穩定的使用量能支撐較具規模的計畫生產，農民因收入獲得保障，也更有信心投入有機農業。

花蓮縣則是以全縣的力量支持，教育處公職營養師張韶容說，「花蓮採取全縣統一供餐制度，涵蓋102所國小與23所國中，每日供餐人數約2萬至2.2萬人。學校每週至少提供一餐有機蔬菜，每人約70至80克，並逐步導入有機米與有機豆奶。」學校午餐使用的有機蔬菜與米，「都是花蓮在地生產的。」

花蓮縣學校午餐所需有機蔬菜，都是由花蓮在地有機農場供應。
花蓮縣學校午餐所需有機蔬菜，都是由花蓮在地有機農場供應。

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