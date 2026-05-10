12小時接力 只為學生中午準時開動

【文／林怡均】

臺灣學校午餐的供應始於1957年，當時臺灣省教育廳與農復會選定屏東縣三地、佳平、北葉、石門，以及桃園縣介壽共5所山地學校，作為營養教育示範學校，以美援物資供應學校午餐，而後供餐校數及人數不斷增加，至1971年國中也加入學校午餐的供應行列，1982年更擴及至部分高中。

學校是教育場所，教育部國民及學前教育署體育衛生組組長邱秋嬋直言，學校午餐亦是教育的一環，涉及生活、飲食教育，放眼全國，學校午餐是學童每日營養攝取最完整的一餐，更是學童成長發育不可少的基礎，「沒有午餐，學校怎麼辦？」

國教署統計，目前全臺每日供應學校午餐給164萬180名學童，供餐型態可分為三大類：公辦公營、公辦民營及民辦民營。「公辦公營」即學校設有廚房，自行辦理、供應午餐；「公辦民營」為學校所設廚房委外經營供餐；「民辦民營」則是學校委託民間業者，民間業者製備午餐後，每日運至學校。以供餐人數來看，三者比例相當，換言之，全國學校午餐近七成由民間業者經手供應。

都會團膳凌晨運轉 準時供應萬份午餐

都會地區團膳廚房猶如戰場，幾乎24小時高速運轉。位在汐止的食家安，為全臺北市規模最大的團膳公司，凌晨12點便已亮燈，工作人員開始驗收食材，廚房每日約需6公噸蔬果；凌晨5點十餘名廚師現身，7點時身著全套防護衣，進入廚房各區就位，分別執起鍋鏟湯杓，在巨大的迴轉鍋前開始煮、炒、煎，瀰漫的蒸氣則好似貼身的白紗。

食家安每日供應3.6萬份學校午餐，10點左右，所有午餐製備分裝完畢，一個個餐桶有條不紊地搬上餐車，接連發動的餐車如進入血管的紅血球，穿梭大街小巷分流到各校，力求12點前抵達校園、搬餐上樓，將各餐桶依序放在各班級前，中午12點鐘聲響起，學童拿起碗筷排隊，滿臉期待地等待午餐。

都會區團膳廚房猶如戰場。

食家安亦兼公辦民營，在臺北市、基隆市的三所學校廚房裡供餐。食家安總經理陳明信表示，在都會地區經營學校午餐的壓力極大，廚房衛生條件比照大型食品廠，設備要定期更新，食材必須新鮮安全、每道菜必須兼顧營養及美味，送餐容不得遲到，因學童中午休息時間短，「哪怕耽誤一分鐘都不行。」

廚房出餐後開始清潔，當學生用完餐，餐車陸續回頭回收餐桶及廚餘，陳明信則在辦公室坐鎮，隨時接起電話，電話另一頭是各校學校午餐秘書，細數當天午餐狀況，「菜要再淡一點」、「肉要煮久一點」等諸多詳盡回饋，營養師們統整所有意見、逐一檢討並調整明日製程，此時相隔230公里的雲林西螺，翌日午餐的生鮮食材正依序上車，即將開始下一輪的供餐。

都會區團膳廚房日日供應數量龐大的學校午餐。

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