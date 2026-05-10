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米的百變時代

聯合新聞網／ 豐年
米是臺灣人的主食，隨著飲食西化，米食將以各式加工型態重新閃亮於餐桌。
米是臺灣人的主食，隨著飲食西化，米食將以各式加工型態重新閃亮於餐桌。

【撰文/ 林怡均】

1.銀川米麵條

使用米種：高雄139 號、在來米

在29年前，賴兆炫、梁美智夫妻倆不顧家人反對，返回花蓮富里種植有機水稻，從1公頃起步，穩紮穩打地生產、經營自有品牌「銀川米」，建立起有機產銷班、擴大面積，「銀川永續農場」成長至今已340公頃，為全臺最大有機農場。

種植有機米需要適應環境的品種，銀川永續農場選擇高雄139號，高雄139號已在花蓮富里種植多年，具有越光米血統，因外觀心白明顯卻美味，故被稱為「醜美人」。梁美智認為，高雄139號香氣淡而素雅，且即便煮熟後放涼仍好吃，非常適合做壽司。

高雄139號具備內在美，然而，碾製成CNS一等米時，卻損耗較多。考慮到國人飲食習慣改變，鮮食包裝米越來越難賣，銀川永續農場在2017年建立食品加工廠，讓米以不同風貌重返餐桌。

在梁美智看來，加工的品種並非絕對，高雄139號育成目標雖是鮮食，但可透過加工技術開發產品。為了完整使用米粒，銀川永續農場堅決不採「蓬發」，而是透過機器改良，輔以糯米、在來米調整原料，利用米的特性，「糯米有黏性，在來米可塑形」，製出米麵條、米粉。

銀川米麵條以沸水煮開僅需6分鐘，柔軟的麵條、淡白的米湯都散發出溫潤米香，能當飯桌上的主角，也能做低調的配角，白米麵條入口時滑順、糙米麵條則更多了一份嚼勁。

有別於市售米麵條添加玉米澱粉、樹薯澱粉，風味素雅的銀川米麵條成分100%都是米，不只在國內深受健康訴求客群的喜愛，也深受日本人青睞！

銀川永續農場產銷一條龍，以優質有機米製作美味米麵條。
銀川永續農場產銷一條龍，以優質有機米製作美味米麵條。

黑米細麵
黑米細麵

白米細麵
白米細麵

糙米細麵
糙米細麵

2.天和鮮物100%無麩質米麵包

使用米種：花蓮富里蓬萊米 高雄139號為主

2022年，天和鮮物在農糧署詢問下，著手開發米麵包。傳統米食加工多用在來米和糯米，但天和鮮物餐飲總監黃碧雲認為，在來米口感硬、糯米較軟，日常食用的蓬萊米更合適，品嚐各產區稻米後，最後選出碎米少、外觀晶瑩剔透的花蓮富里蓬萊米。

米沒有筋性，開發過程一波三折，例如：麵粉製成麵包過程中，可二次醱酵以利整形，然而，米穀粉只能一次醱酵，必須借助模具才能成形。有別於常見小麥麵包，100%米穀粉製成麵包的質樸香氣相當百搭，能做鹹食亦能做甜點，且以「蒸」代替烤，食用時更能感受到Q彈口感。

米麵包推出後，銷售量連年成長，但礙於缺工，目前僅能接單製作。黃碧雲透露，米麵包的主力客群為麩質過敏者，且無麩質消費客群正持續擴大，例如：歐洲的麵包正持續往減少麩質邁進；韓國境內的米麵包及米Pizza則愈發普及。

黃碧雲從小品嚐家人製作的各式傳統米食，在她看來，過去社會人均食米量破百公斤，其中不只是單純米飯，亦包含加工米食，例如：蘿蔔糕、碗粿、紅龜粿等，米食充斥在人們的生活中，食米量自然高。

即便食米量下滑，但她仍看好國內加工米食市場，因為米製品相對好消化，市場仍有極大成長空間，而對於非健康訴求客群來說，多樣且更生活化的產品，例如：餅乾、濃湯等，當米以消費者熟悉的產品樣貌出現時，消費者愈能無痛吃米，帶動米的攝取量。

天和鮮物開發出100%無麩質米麵包
天和鮮物開發出100%無麩質米麵包

米麵包口感獨特而迷人。
米麵包口感獨特而迷人。

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