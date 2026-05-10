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埤9米撐起埤頭農業底氣

聯合新聞網／ 豐年
彰化縣埤頭鄉總幹事王宋民不僅行銷自家「埤9米」，也靠農經專業為埤頭這個農業鄉鎮打響名聲。
彰化縣埤頭鄉總幹事王宋民不僅行銷自家「埤9米」，也靠農經專業為埤頭這個農業鄉鎮打響名聲。

【撰文、攝影／萬蓓琳】

中午時分，在農會遇到種了一輩子田的徐永村，一起吃著農會幫忙從外面叫來的便當，徐永村用筷子翻著便當盒裡面的白米，神情很靦腆地說，「這是臺南11號，沒有我種的臺稉9號好吃啦。」說完，自己都不好意思，一起同桌吃飯的朋友也笑成一團，讚嘆徐永村用眼睛就能分辨出米的品種。

76歲的徐永村說，「我們這裡是濁水溪的黑土，種出來的米特別好吃，我年輕時曾經在屏東三地門幫人代耕過稻米，同樣的品種，吃起來就是不一樣。」這是刻在骨子裡面的味道，也是徐永村堅持一直種米的動力，每年他都要寄送好幾百斤自己種的米，給散居臺灣各地的家人，「我擔心家人吃不慣其他的米。」徐永村夫婦至今照顧3甲多的稻米田，另外還有火龍果與香草園。要種出好吃的米，農夫的生活並不輕鬆，日復一日、年復一年關注環境的變化，猶如基金經理人一般，要有極強的心臟，也要有鍥而不捨的心志。

曾獲第1屆百大青農的許宏賓，深深體會這種道理，10多年前離開任職的生技公司選擇回鄉種田的他，「家裡世代都是種米，當時我剛回來，以為小時候曾經跟父親學過種米，這件事應該難不倒我，結果第一期種下來，又是病蟲害、又是倒伏，問題一大堆，產量也少得可憐。」

不得以之下，許宏賓到臺中農業試驗所上課重頭開始學，「稻米看似很傳統，但其中有非常多的細節，環境也很重要，風不能太強、陽光不能太烈。」不斷嘗試下，終於在回鄉10年後，許宏賓種的米拿下比賽冠軍。

76歲的徐永村是用肥高手，除了臺稉9號外，他還種過葡萄、火龍果，滋味都特別甜美。
76歲的徐永村是用肥高手，除了臺稉9號外，他還種過葡萄、火龍果，滋味都特別甜美。

農會精選契作農夫 打造響亮品牌行銷

許宏賓與徐永村都是彰化縣埤頭鄉農會契作農夫。在這個契作的團隊中，有如徐永村一般，以一輩子生命練出來的種稻功夫，也有中年返鄉去農試所上課學技術的壯世代許宏賓，他們會經常聚會，有一起上課或分享，「這是我們希望看到的，邀請老中青不同世代、不同出身的農夫們，在一起交流與分享經驗。這對彼此都有很大的幫助。」

埤頭鄉農會總幹事王宋民說，「農會契作採精兵制，堅持只契作50公頃臺稉9號，並以『埤9米』為品牌來行銷。農會契作的價格一定是最好的，我們會挑選願意配合的農民，以符合農藥施作等規範的方式種植的米，做為鄉里的典範，很多農民都搶著想要加入這個團隊，形成一種良性的競爭。」

彰化埤頭鄉面積約4,200公頃，位在濁水溪沖積平原上，這裡的土壤是從濁水溪上游高山沖刷帶來富含礦物質（鈣、鎂、磷）的「黑色黏土」。這種俗稱「土膏」或「黑金土」的粘質土壤，具有極強的保水、保肥能力，能將植物根系緊緊包住，加上長期溪水氾濫帶來的天然養分沉積，非常適合稻米等作物生長。

因此鄉內有2,800公頃都是農地，且無工業區，其中稻米種植面積為2,000公頃，二期稻作面積略少，但全年一期加上二期總計種植面積為3,600公頃，每年稻米產值達到8億元左右，而埤頭鄉80％的鄉民都是從農，稻米收益為全鄉主要收入。

許宏賓曾拿過第1屆百大青農，當年回鄉重頭學，10年後拿下稻米冠軍。
許宏賓曾拿過第1屆百大青農，當年回鄉重頭學，10年後拿下稻米冠軍。

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