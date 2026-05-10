任永旭復耕古米釀清酒

【撰文／洪與成 攝影／吳尚鴻】

宜17線沿路的稻田，在1月下旬即將迎來插秧、播種季節。任永旭開著白色小貨車，來到田區。在宜蘭務農近10年的任永旭，在三星、員山共計有約1.3甲土地，除了主力種植的「清香美人」高雄147號，也栽培多種古品種稻米，包括中村種、臺中65號、「天皇米」吉野1號等在臺灣米發展史上有重要地位的品種，並用來釀清酒。

去（2025）年12月，任永旭用臺中65號、吉野1號釀製的清酒「新生初心」剛完成，陸續開始販售，「這支酒的配方、製程溫度那些參數都是我制定的，等於從原料到釀造製程以及銷售，都是我一手包辦。」這支酒也蘊藏他對蓬萊米百週年的期待，「希望藉由清酒的風味和原料米的故事，讓大家再次看見蓬萊米的歷史和文化，並且品飲到屬於臺灣的風土。」

任永旭的原種田，有吉野1號等蓬萊米歷史品種。

因磯小屋與蓬萊米初結緣分 稻米文史刊物帶來相關專業知識

任永旭與蓬萊米歷史的初相遇，是在國立臺灣大學森林環境暨資源學研究所就學期間，時常經過位在臺大實習農場的「磯小屋」，注意到小屋前方種植的各品種水稻，由此開始與臺灣歷史稻米品種的交集。

日治時期，磯小屋是高等農林學校（今國立中興大學）作業室，後併入臺大前身臺北帝國大學。「蓬萊米之父」磯永吉在臺北帝大任教期間，曾在這幢日式平房進行許多稻米研究，並提拔育成臺中65號的「蓬萊米之母」末永仁，為臺灣稻米發展帶來深遠影響，磯小屋則是這些歷史的見證。

磯小屋不只被指定為臺北市市定古蹟，臺大農藝系師生也致力於介紹相關歷史與稻米技術，包括成立「磯永吉學會」，並從2013年起發行《磯小屋米報》至今，任永旭離開校園後，也藉此吸收相關知識，「我在《米報》看了彭雲明和謝兆樞（兩人皆為臺大農藝系教授、稻米研究專家）老師的文章，知道有這些蓬萊米相關的稻米歷史品種。」

位於國立臺灣大學的磯小屋，是昔日磯永吉進行稻米研究的重要據點，也啟發任永旭投入蓬萊米歷史品種栽培。

田區水面上的綠色水生植物，是近年令任永旭頭痛的入侵種「粉綠狐尾藻」（Myriophyllumaquaticum）。即使田間管理需面對氣候和各種生物挑戰，他仍堅持友善栽培。

《夏子的酒》開啟種田釀酒志趣 友善耕作種植蓬萊米歷史品種

畢業、服完兵役後，任永旭走進花蓮鄉間以種稻為生，「我希望過比較貼近自然的生活。」啟發他走上農耕之路與釀酒世界的，是日本漫畫《夏子的酒》，主角夏子繼承哥哥遺志，接手家中釀酒廠，復育夢幻之米「龍錦」釀造日本第一名酒為目標，「因為這個，我才去東部種田。」他說，「它一半內容講釀酒，一半講有機栽培，主要帶給我的就是貼近自然，還有種植的想法。」

起初除了種稻米，任永旭也兼種各種蔬菜，供應自己生活所需；因為種得太雜，其實不符合經濟效益於是他轉向專種水稻，並成立品牌「我們家」販售稻米，「最初的想法種給自己家人或親朋好友吃的。」為此，他堅持友善耕作，不用農藥、殺蟲劑，既為環境和消費者，也顧及自己的健康。在花蓮耕作4年左右，任永旭考量當地氣候不穩影響收成，在友人引介下轉往宜蘭耕作至今，也開啟種稻人生的新篇章。

日本「岡山縣酒造好適米協議會」致力於推廣雄町米，當地栽培雄町的農家也曾到任永旭的田區參訪、交流。

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