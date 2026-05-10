【撰文、攝影／林怡均】

從11歲起，陳家成便開著農機下田，陽光將他吻得黝黑、歲月則在臉上劃出紋路。水稻田是陳家成最自在也最惦記的所在，儘管年逾古稀，但他走在田裡，步伐依然穩健，先前車禍撞到髖骨，他在醫院只待了一天，便趕回田間工作，工作時更絲毫不覺疼痛。

猶如隱居山林的武林高手，陳家成為人低調，但工作室掛滿匾額，以及三個櫃子都放不完的獎盃，全台各地常有稻農前來向他請益，亦有外銷品牌慕名前來採購。不過，這位稻農們口中的「老師傅」，6 0年來如同走在水稻田裡，踩在泥濘中的每一步艱辛又踏實。

農藥中毒轉作有機產量驟減被恥笑

1970年代，在高雄縣鳳山農會輔導下，陳家成開設育苗場，既育苗也種稻。起初，他延續父執輩的慣行栽培模式，但卻漸漸感到不對勁。陳家成細數，過往二期稻作期間，噴藥次數可達10次，日積月累下，他的身體開始不正常出汗，有次更不慎吸入農藥、中毒緊急送醫。

陳家成自水稻育苗場起家，起先種植慣行水稻，因身體不適才改種有機。

撿回一條命後，陳家成萌生轉型的念頭，而後恰逢高雄縣政府推廣有機，陳家成便加入、成為有機水稻先鋒，並在高雄區農業改良場輔導下，於1996年成立鳳山有機水稻產銷班，更因此添購有機米專屬的碾米、包裝設備。

起初，陳家成的有機水稻面積約2公頃，轉型期間，他重新摸索、建立新的栽培模式，產量也因此明顯下滑。對比周圍慣行稻田，每分地溼穀收成1,200公斤起跳，陳家成的有機溼穀一開始每分地頂多240公斤，如此成績招來其他慣行稻農的恥笑。

么子陳毅鴻認為，慣行轉作有機，產量本就會下滑，當時與父親一同轉型的「同班同學」普遍面臨產量腰斬，而即便後來父親的生產漸漸步入正軌，「老實說，我們的產量還是不夠的」，當產量註定「回不去」，那必須朝提升品質發展。

高改場輔導有機米獲頭等獎一戰成名

面對嘲笑，陳家成沒有放棄，在高雄區農業改良場幫助下，他漸漸摸索出種植要領。陳家成分析，有機水稻田需面對兩難，分別是「草」與「蟲」，過去有機可用資材並不多，耕種時必須以水稻特性擬定對策。

以草為例，田間野草會與水稻競爭養分，野草的生長勢旺盛，一旦高度超過水稻，後續防治難度將大大提高。於是，陳家成採取淹灌，在野草高度接近秧苗前，稻田湛起的水便將野草淹死，不怕水的秧苗則繼續成長。至於蟲害，陳家成發現水稻再生能力強，「被蟲吃就補有機肥」，讓水稻繼續生長即可。

淹灌也墊高了陳家成的有機米生產成本，陳毅鴻表示，顧慮到鄰田汙染以及水源取得不易，農場必須抽取地下水灌溉，每一期作的電費動輒30萬起跳，電費約佔總生產成本近30%，生產成本提高、產量下滑，也增加了農場的經營難度。

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