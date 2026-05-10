稻鴨庄二十年生態守護戰

【撰文／吳櫂暄 圖片提供／稻鴨庄】

清晨7點過後，田裡傳來機具啟動的聲音。稻鴨庄執行長蕭明宏站在近2公頃的有機田邊笑著說：「現在農村不只老農，還有晚起的少年人，太早下田會吵到鄰居。」一旁的庄主李清彰，從過去在商場奔波、體重曾高達90多公斤，回到70公斤的身形，他說：「我的健康，是從這片土壤裡長出來的。」在九降風仍強勁的苑裡海線，稻鴨庄以慢節奏，試圖與土地共存之道。

稻鴨庄在大安溪苑裡圳的滋養下，自2003年開始試行，並於2004年正式執行種稻計畫。蕭明宏回憶，是以「苗栗縣火炎山苑裡沖積扇平原生態人文發展協會」運作，直到2005年，因創始農民難以為繼，基地才移至現址並進行協會改組。

蕭明宏表示，慣行農法1甲地可收成約1萬4千臺斤，但稻鴨共作產量往往銳減至7、8千臺斤，經濟壓力非常大。所幸當時有李定鎮等10位農友願意提供土地，不計較收成盈虧，才讓這場生態實驗得以延續。「我們不是專家，全都是義工。」李清彰坦言，最初只是不忍看著農地在重劃中逐漸水泥化，希望趁自己還有體力，為下一代守住那片早期農村的田園風貌。

藉由樂聲引導鴨群上下田區。

不靠政府的核銷補助站穩腳跟 用實力證明不用藥可以成真

蕭明宏意識光有理想並不夠，協會若缺乏產業支撐，長久下來容易陷入依賴政府補助的循環。他回憶，當年曾有社造前輩提醒：「要小心不要為了幾萬塊的計畫案，天天忙著核銷、執行，青春歲月都會被磨掉。」於是，便以協會為基礎成立「稻鴨庄」，推動在地有機農業，將理念落實於經營中。

李清彰笑說，早期推動有機農作時，附近的鄰里農民多半抱著看笑話的心態，直言：「恁這个是空的，絕對做袂起來！」認為不用藥、不除草簡直是癡人說夢，早期，他們與勞委會（今勞動部）合作，推動「多元就業開發方案」，使社區高齡者與弱勢族群能一起投入，不僅改善家庭經濟，也累積寶貴的實戰經驗。隨著米與鴨子逐步帶來收益，稻鴨庄以紮實的收成證明，這套共生模式不僅能實踐生態理想，也能創造穩定的附加價值。如今，更已進一步發展出常態參訪與生態遊學等體驗課程，針對不同族群提供多元活動，成功將理念與經濟持續結合。

能達成這樣的成果，並非單純將鴨子放進田裡，而是將傳統農法升級為生態管理。蕭明宏解釋，現在的稻鴨共作與以往隨興的放養不同：「因為除了稻米本身的產值外，鴨子也能帶來收入，為了確保兩者都能銷售，兩邊的生長需求都要兼顧。」稻鴨庄請中興大學土木學系退休教授陳榮松的研究團隊及農業部苗栗區農業改良場進行水量測試，並考量臺稉9號稻米不喜浸水過多的特性，再結合卵石砌田埂、以蟲剋蟲的生物防治等生態工法，規畫操作流程與種植環境。蕭明宏認為：「稻鴨共作無法像慣行農法那樣追求極高產量。當稻米產量追求極致時，食味值會下降，也難以成為良質米。」在有機種植的過程中，如何利用生物間的相生相剋，是一門大學問。以慣行農法來說，1甲地可能收成1萬4至1萬5千臺斤，而有機稻若收成1萬臺斤就已算高標。

當小稻高於小鴨視野，小鴨足以適應野外生活就可以自由行動了。

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