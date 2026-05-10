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稻田裡的明星品種

聯合新聞網／ 豐年
水稻是臺灣主要農作物之一，因應社會需求，其中蓬萊米品種更是多達上百種。
水稻是臺灣主要農作物之一，因應社會需求，其中蓬萊米品種更是多達上百種。

【撰文／賴明信農業部農業試驗所研究員】

具有高稻穀產量的品種

臺南5號

臺南5號在1968～1979年是臺灣種植面積最廣、影響力最久紀錄的品種，食味品質在當時被譽為「米王」，為臺灣稻米史上的一個傳奇神話。其品種特色為豐產、植株較高、易倒伏、稍具休眠性、適應性廣，且米質優良、植株高度一致、成熟期齊一，當時推動全面機械化時，是最好收割的品種，成為臺灣稻作產業機械化的關鍵推手品種。

台農67號

是1980年代臺灣最主要栽培品種，種植面積蟬聯第一名長達約2 0年，是臺灣稻米品種史上，少有維持如此長久生命力的品種。台農6 7號強稈、不易倒伏、適合機械收穫、具有穩定高產潛力、適應性廣、對病蟲害之忍耐性強。米飯亮、Q彈、口感佳，唯米粒白堊質高、外觀品質差。台農67號是臺灣稻米史上的一座「不朽長城」，強大到極點的適應力，不論是期作間或是地區間，它都能穩定生產，全盛時期佔稻作總面積的70%以上，亦為海內外品種選育的萬能親本。

圖片提供／農業試驗所）
圖片提供／農業試驗所）

臺南11號

號稱是農民與米商的「夢幻品種」，是近20年臺灣種植面積最多的品種，每10碗白飯中就有6碗是臺南11號。臺南11號米粒莖稈強韌、抗倒伏性、產量驚人，從南到北都能種得好，讓農民種起來非常省心。稻米外觀品質良好、完整米粒率高，Q彈有勁且不易變質，為便當店主力，臺南11號至今依然是臺灣稻田裡最穩固的領先品種。

具有高食味品質的品種

高雄139號

高雄139號是推廣最久的品種，時間超過50年，特別適合在花東地區種植，花東地區的日夜溫差大、水質純淨，大幅減輕米粒心腹白高的問題，並將它的食味品質推向頂峰，成為開啟臺灣稻米走向品牌米階段的代表品種。高雄139號屬半矮性豐產品種、米質優良、分蘗多、抗稻熱病、不易倒伏，適合機械收穫。其米粒外觀「醜」，心腹白多，但內在「美」，煮出來的米飯極其好吃，口感極度Q彈、黏性適中，且具有獨特的米香，被稱為醜美人。

圖片提供／高雄區農業改良場
圖片提供／高雄區農業改良場

臺稉9號

臺稉9號是臺灣米飯食味品質的代表品種，定義了「台灣好吃米」的標準，也是臺灣稻米從「吃飽」跨越到「吃好」的里程碑。其株型佳，不易倒伏，產量穩定，對縞葉枯病、斑飛蝨與白背飛蝨有抗性，對氮肥施用反應佳。其米飯具有頂級的口感，冷飯不硬，在許多米飯品評家與老饕的心中，那種「純粹且乾淨的米飯香氣」與「完美的咀嚼阻力」，至今仍是無法被替代的黃金標準，許多國內的高級連鎖餐廳及超商的御飯糰，依然指名使用臺稉9號。

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