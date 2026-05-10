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臺灣百年稻米產業透視

聯合新聞網／ 豐年
水稻為全臺第一大作物，亦是百年農業政策的核心。
水稻為全臺第一大作物，亦是百年農業政策的核心。

【撰文／林怡均】

清領至日治時期，臺灣所產稻米約2 ~ 5成銷往福建、日本。日本政府引入蓬萊米調整栽培技術，並建設水利，提高臺灣水稻的品質與產量，且建起 226座糧倉儲放公糧；國民政府來台後，則採田賦徵實、肥料換穀等政策，犧牲農民所得扶植工業發展。

全球石油危機後務農成本增加，為維持公糧庫存，臺灣於1974年起實施保價收購，該政策確保水稻穩定發展，但也刺激了產量，隨著國人食米量下滑，公糧年年爆倉，預算支出和庫存成為政府沉重的負擔。為緩解供需失衡，政府於1983年推動水稻田轉作，1997年起因應加入WTO，政府更實施全面休耕。

公糧收購高度泛政治化，中興大學應用經濟系特聘教授陳吉仲指出，2007年、2011年都因翌年大選而調漲，短期內，產地穀價上揚，水稻面積同步增長，但公糧再度滿倉後，產地穀價又下跌，產業陷入惡性循環，卻沒有任何政治人物願意取消保價收購。

每年政府支出超過200億元，用於公糧保價收購及休耕。陳吉仲認為，未來稻米仍是重要戰略糧食，因此水稻產業會續存，但總面積勢必減少，政府2005年推動良質米產銷專區，以減少公糧收購壓力，近年則透過稻作四選三、提高雜糧轉作獎勵，縮減水稻面積，並透收入保險保障稻農收入。

註 : 1932年至1937年之生產面積、產量，原始數據單位分別為「甲、公石」，數據呈現已經過換算。

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