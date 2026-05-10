臺灣百年稻米產業透視
【撰文／林怡均】
清領至日治時期，臺灣所產稻米約2 ~ 5成銷往福建、日本。日本政府引入蓬萊米調整栽培技術，並建設水利，提高臺灣水稻的品質與產量，且建起 226座糧倉儲放公糧；國民政府來台後，則採田賦徵實、肥料換穀等政策，犧牲農民所得扶植工業發展。
全球石油危機後務農成本增加，為維持公糧庫存，臺灣於1974年起實施保價收購，該政策確保水稻穩定發展，但也刺激了產量，隨著國人食米量下滑，公糧年年爆倉，預算支出和庫存成為政府沉重的負擔。為緩解供需失衡，政府於1983年推動水稻田轉作，1997年起因應加入WTO，政府更實施全面休耕。
公糧收購高度泛政治化，中興大學應用經濟系特聘教授陳吉仲指出，2007年、2011年都因翌年大選而調漲，短期內，產地穀價上揚，水稻面積同步增長，但公糧再度滿倉後，產地穀價又下跌，產業陷入惡性循環，卻沒有任何政治人物願意取消保價收購。
每年政府支出超過200億元，用於公糧保價收購及休耕。陳吉仲認為，未來稻米仍是重要戰略糧食，因此水稻產業會續存，但總面積勢必減少，政府2005年推動良質米產銷專區，以減少公糧收購壓力，近年則透過稻作四選三、提高雜糧轉作獎勵，縮減水稻面積，並透收入保險保障稻農收入。
註 : 1932年至1937年之生產面積、產量，原始數據單位分別為「甲、公石」，數據呈現已經過換算。
※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。
※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。