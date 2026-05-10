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從蓬萊米看臺灣農業變遷

聯合新聞網／ 豐年
在陽明山竹子湖復耕「中村種」蓬萊米的基地
在陽明山竹子湖復耕「中村種」蓬萊米的基地

【撰文／董致韡國立臺灣大學農藝學系教授】

一百年來，米飯未曾從臺灣人的餐桌上缺席過。對多數人而言，蓬萊米只是再日常不過的主食，安靜地存在於電鍋與碗筷之間，似乎與宏大的歷史敘事無關。然而，正是這樣一個看似平凡的作物，卻深刻地鑲嵌在臺灣社會、經濟與科學技術發展的關鍵轉折點上。

從二十世紀初日本殖民政府引入現代農業科學、育成蓬萊米開始，稻米不僅重塑了臺灣農業的生產結構，也成為殖民治理、國家財政與全球市場的重要支點。

戰後，稻米更在糧食配給、土地改革與「以農業養工業」的發展策略中，扮演穩定社會與支撐工業化的角色。隨著農業科技持續進步，生產面積最大的蓬萊米成為科學研發與技術應用的對象，扮演邁入智慧農業4.0時代的關鍵角色。本文試圖以蓬萊米百年發展為線索，重新檢視臺灣如何在殖民、戰後重建與全球化浪潮中，透過一粒米的生產、流通與意義轉換，形塑出今日的社會結構與集體記憶。理解蓬萊米的歷史，或許亦是一種認識臺灣近代發展史的方式。

以科學方法反覆測試 育成能適應臺灣氣候的蓬萊米

1926年4月24日，第十九屆大日本米穀大會在臺北鐵道旅館舉行的第二天，臺灣總督伊澤多喜男做出了一個影響臺灣百年的決定。在磯永吉博士提出的「蓬萊米、新臺米、新高米」三個名稱中，他親手圈選了「蓬萊米」，作為當時所有在臺灣生產的日本米商標。這個帶著理想與情感的名字，並未隨著時代更迭而退場，反而在百年後，仍被廣泛用來泛指所有在臺灣育成或改良的梗稻品種（Oryzasativasubsp.japonica）。

蓬萊米命名新聞以日文及漢文刊登於臺灣日日新報。
蓬萊米命名新聞以日文及漢文刊登於臺灣日日新報。

粒型短圓、米飯晶瑩、口感Q彈而黏度適中的蓬萊米，很快成為臺灣餐桌上不可或缺的主食，也鋪展成從南到北最熟悉的田間風景。然而，鮮少人知道，對原生於溫帶地區的日本稻而言，臺灣的高溫、多溼氣候其實是一場「逆境挑戰」。為了在這座熱帶島嶼上成功生產日本米，磯永吉、末永仁與研究團隊，從前人引進的日本內地稻種出發，展開一場幾乎被視為不可能的育種實驗。

他們以科學方法反覆篩選適應性較佳的品系，進行嚴謹的田間試驗、性狀評估與配對雜交。歷經多年努力，終於在1920年代，成功將來自日本九州的「中村種」，自大屯山竹子湖原種田推廣至平地進行大面積栽培。儘管中村種因抗病性不足而迅速被後續品種取代，隨後選育出的「嘉義晚二號」，以及末永仁技師以「龜治」與「神力」雜交育成的「臺中65號」，不僅克服稻熱病威脅，更能一年兩期作栽培，產量穩定，迅速受到農民歡迎。

竹子湖蓬萊米原種田。
竹子湖蓬萊米原種田。

「臺中65號」也成為日後許多水稻新品種的重要親本，奠定臺灣稻作改良的基礎。隨著蓬萊米種植面積與產量超越原先以秈稻為主的在來米（Oryzasativasubsp.indica），它不僅滿足日本內地需求，也逐漸成為臺灣人的主要糧食。戰後，磯永吉續留臺灣，在臺灣大學農藝系任教之餘，持續指導政府單位推動水稻育種，培養本土農業人才。八十年來，因應社會變遷與農糧政策調整，臺灣稻作歷經多次轉型，農民得以從多樣化的優良品種中，依據環境條件、口感偏好與市場需求，選擇最適合的米種生產。蓬萊米不僅未曾自臺灣消失，反而發展成兼具地方特色與高品質的本土產業。

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