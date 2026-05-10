全臺第一家農會跨足日照中心 宜蘭市農會願意接住農民的銀髮人生

撰文／萬蓓琳 攝影／吳尚鴻

下午溫暖的陽光灑進屋內，一群上了年紀的老人家，坐在電梯口的椅子上，一邊唱著「惜別的海岸」，一邊等著交通車來載他們回家，他們的聲音悠揚動人，臉上洋溢著微笑，原本焦急等待的心情，在照服員的引導下，轉而沉浸在歌聲裡，「這是我們生活裡的日常！」宜蘭市農會附設綠色照顧社區長照機構主任陳心盈說。

陳心盈說：「我們這裡才開幕不到1年，但長者已經習慣天天來這裡報到了。」歌聲最響亮的吳阿媽今年82歲，和丈夫種了一輩子的米，丈夫過世後，她和大女兒同住，女兒白天要上班，「原本阿媽經常跌倒，在家不太講話、也沒有辦法走太久，能坐就不站，偶爾會大小便失禁。」但是來到日照中心才幾個月，「現在會主動跟人講話，心情一好就唱歌，每天早上會催著女兒趕緊幫她準備，要急著搭交通車來日照中心。」

「她幾乎就像幼兒園的小朋友，每天很開心要去學校和同學玩。」陳心盈說：「在日照中心，我們有設計讓老人家坐在椅子上傳球、用腳踩報紙等活動四肢的課程，還會畫畫等，看似非常簡單的動作，卻讓原本孤單在家的老人，都比平時多了許多運動。」因此家人反應說，「阿媽不一樣了。」

陳心盈說，「老人家在家幾乎完全不運動，但是其實不管年紀多大，身體或是習慣可以被塑造的，在開心的氣氛下，有同伴一起，即便是簡單的手部、腳步動作，都可以讓他們的身體，甚至是神經重新建立習慣，時間久了就可以活化他們的身體機能。身體開始動了，心情就好了，整個生活品質就能得到顯著的改善。」

宜蘭市農會附設日照中心有設「日光農場」，讓銀髮族可以種花種草調節心情。

建立新的身體習慣 提升生活品質

類似的情況林阿媽家人也深深體會：「原本阿媽只有28公斤，在家只能吃2口飯，食慾很不好，沒辦法走路、講話也沒有力氣，聲音非常小，」陳心盈說：「來日照中心後，我們特別為她早上、中午、下午各準備一碗粥，幾周下來，體重雖然還沒有顯著提升，但是可以走路、講話也變大聲了。」不少老人家都會有牙口不好的情況，「團膳公司送來午餐後，我們會依照長者的情況來配餐，有的需要剁碎，有的會打成泥，讓他們方便進食。」

今年90歲的林爺爺，曾是農會的祕書，從小跟著家裡種田，後來進到農會工作長達40年，「林爺爺對農會很有感情，知道農會成立日照中心，幾乎是第一個來報到，林爺爺很會講故事，常常講古給大夥兒聽。」陳心盈說，「我們很注意維護長者尊嚴，曾有長者自己沒有發現已經失禁。照服員一邊說笑一邊帶著長者去洗澡換衣服，整個過程都沒有其他人發現。」

總幹事謝立賢的堅持下，宜蘭市農會成臺灣第一個成立日照中心的農會。

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