彰化區漁會綠照站結合漁村文化 創意手工藝、料理課程　讓長輩活到老學到老

撰文／洪與成 攝影／吳尚鴻

鄰近芳苑著名景點「海空步道」的彰化區漁會綠照據點，一群長輩在講師帶領下，用漁會的生鮮臺灣鯛製作草仔粿。他們雖然都已65歲以上，甚至年逾八旬，仍熟練地一邊處理食材，一邊與同桌夥伴聊天，並開玩笑向彰化區漁會推廣部綠色照顧指導員許依璇建議「下次草仔粿裡面要包干貝！」

這處綠照據點，是昔日的彰化區漁會芳苑辦事處，陪伴許多在地漁民度過人生精華歲月。如今這群漁民步入晚年，一度閒置的辦事處也搖身一變，成為年長者充實生活、找到心靈寄託的所在。目前芳苑綠照站學員約30人，大多是住在附近的漁村居民。

善用在地漁產、海廢規畫課程 發揮創意豐富長輩人生下半場

彰化區漁會推廣部主任黃姿菁指出，漁村已進入高齡化，甚至超高齡化，青壯年人口外移嚴重，因此漁會希望協助長者度過更豐富的晚年生活，「可以開心地活到老學到老，而不是在家待著，每天不知道要做什麼。」

2021年，彰化區漁會首先利用舊芳苑辦事處閒置空間，試辦綠色照護，接著在鹿港鎮開辦第2處綠色照護站，目前兩站都是每週安排1次課程，每站1年40堂課，內容含括健康知識、衛教或反詐騙宣導，以及手作、烹飪、簡單的體操活動等並結合共餐。此外，漁會也在鹿港、福興、芳苑的3處社區舉辦「暖心供餐」，由漁會志工利用在地食材照顧年長者。

許依璇指出，每季課程都會舉辦至少1次，運用漁會的海鮮或加工品製作料理，是最直接與在地漁業連結的方式，也讓年長者們可以坐下來一起吃飯。她解釋，COVID-19疫情期間，因防疫考量，請參加的長輩將餐點帶回家享用，疫情結束後，多數長輩已習慣這種模式，但漁會仍希望大家偶爾一起吃飯，「所以我們才會把共餐活動拉到課程裡，他們剛好都在這裡，一起分享。」

彰化區漁會推廣部主任黃姿菁說，農漁村面臨超高齡化，希望藉由綠照業務讓年長者活到老學到老。

不只食物，海洋廢棄物也是手作課程素材，例如彰化沿海鄉鎮常見的蚵殼，由長輩畫上紋路與色彩後，成為一串串飾品，掛在綠照站美化環境。許依璇說，「他們每天都見到蚵殼，所以我希望有不一樣的方式，請老師融入課程，同時提醒長輩蚵殼對環境保育的重要性。」

許依璇強調，手作課程必須常有變化，甚至有些挑戰性，「不要好像都來聽課，或是做太簡單的課程。」她順手拿起教室內的海漂種子手搖鈴說明，這是記者拜訪前1週，綠照站課程中完成的作品，將一顆顆海漂種子用細線串在竹柄上，講求一定作工精細度，「做這個專心度要很高，我希望他們有很多不一樣的手作，動手也動腦。」透過這些課程，產出作品跟家人或鄰居分享，也能增加長輩成就感。

彰化區漁會推廣部綠照指導員許依璇希望，課程能有變化，讓長輩感受挑戰性。

加進草仔粿餡料的臺灣鯛，是彰化區漁會的產品。

蚵殼等海洋廢棄物再利用，成為綠照站手作課堂創作的素材，也呼應環保理念。

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